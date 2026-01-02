Inicio Política cárcel
Más de $16.000 millones para triplicar la cárcel de San Rafael y sumar 200 presos

El Gobierno lanzó una licitación millonaria para la construcción 7.000 m2 en la cárcel El Cerrito, de San Rafael

Por UNO
Se abrió la licitación para ampliar la cárcel de San Rafael.

La Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial lanzó una licitación para la construcción de 7.000 m2 que permitirán sumar casi 200 nuevos internos en la cárcel El Cerrito, de San Rafael.

El objetivo es transformar la Unidad X en un complejo penitenciario integral. La apertura de sobres de la licitación que fue publicada en el Boletín Oficial tiene fecha para el 29 de enero.

El presupuesto para la obra fue calculado en $16.799.842.000. Con esta inversión, se triplicaría la superficie cubierta actual de la cárcel.

obras carcel el cerrito de san rafael
El proyecto del Gobierno es hacer la cárcel de San Rafael tres veces más grande de lo que es en la actualidad.

Según especificaron desde Gobierno, la obra se implantará sobre una superficie de 21.420 m2 en el predio de la Colonia Penal Sixto Segura, duplicando el terreno operativo de la Unidad X.

La “nueva” cárcel en San Rafael

El diseño arquitectónico propone una ampliación hacia el sector oeste de la cárcel, en espejo respecto de las estructuras existentes.

El centro de este proyecto es un nuevo pabellón de alojamiento de dos niveles con capacidad para 192 presos, distribuido en dos alas independientes que garantizan control estricto y seguro.

Cárcel con espacios para la educación y formación laboral

El proyecto del Gobierno incluye 2.200 m2 destinados exclusivamente a la educación y el trabajo. Es decir, un pabellón de aulas para niveles primario y secundario, además de una nave de talleres divisibles para capacitación laboral.

plan de obras carcel san rafael
El diseño de las obras para la cárcel de San Rafael.

Las galerías para unir esas áreas serán cubiertas y monitoreadas por puestos de control estratégicos en ambos extremos, con el objetivo de asegurar que el flujo de internos se realice bajo normas de máxima seguridad.

La obra abarca, además, la ampliación del edificio de visitas y la creación de un sector específico para visitas íntimas.

localizacion carcel san rafael
Una foto aérea de la zona donde se realizan las obras.

En materia de seguridad externa de la cárcel de San Rafael, el presupuesto incluye la construcción de un muro de cierre perimetral de mampostería de bloque de hormigón que alcanzará los 7,20 metros de altura, complementado con nuevas torretas de control que supervisarán todo el perímetro y el sector de canchas de deportes.

