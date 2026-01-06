María Corina Machado dijo que quiere compartir el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump

¿Por qué propuso a Trump para el Nobel de la Paz?

Machado fundamentó su postura en lo que considera un apoyo significativo de Trump a las fuerzas opositoras venezolanas durante años de tensiones con el régimen de Nicolás Maduro.

Para ella, el presidente contribuyó, con su política exterior, a presionar al chavismo y respaldar la democracia venezolana, lo que a su juicio tendría un impacto positivo en la posibilidad de una transición política en su país.

trump La opositora venezolana Corina Machado destacó el operativo de Donald Trump en el que capturó a Nicolás Maduro para ser juzgado en Estados Unidos por narcoterrorismo.

En sus declaraciones, remarcó que este apoyo tanto en sanciones económicas como en visibilidad internacional fue esencial para mantener viva la causa democrática venezolana ante gobiernos autoritarios, y que ello debería ser reconocido por instituciones globales como el Comité Nobel.

Reacción y contexto político

La declaración de Machado generó diversas reacciones. Sectores de la oposición venezolana y grupos afines valoraron la iniciativa como un acto de gratitud y reconocimiento político hacia Estados Unidos por su postura crítica al régimen de Maduro. En cambio, críticos políticos y analistas internacionales señalaron que la idea de postular a Trump figura polémica incluso en su propio país para un premio de paz puede resultar contradictoria, dado su historial en política exterior y su enfoque duro en materia de seguridad.

En redes sociales, la frase “por algo tan elemental como defender la libertad” fue debatida intensamente, con defensores que aplauden la visión de Machado y detractores que cuestionan la coherencia entre la trayectoria de Trump y los valores asociados al Premio Nobel de la Paz.

El Nobel de la Paz: criterios y controversias

Tradicionalmente, el Premio Nobel de la Paz se otorga a figuras que demostraron avances significativos en la resolución pacífica de conflictos, el diálogo internacional o la promoción de derechos humanos.

La propuesta de Machado de nominar a Trump reabre el debate sobre lo que debería representar este galardón, y cómo se ponderan acciones y discursos de líderes con estilos de liderazgo polarizantes.

María Corina Machado Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en Noruega, gracias al apoyo de Estados Unidos para que ella pudiera salir de Venezuela. Foto: AFP

Figuras con posturas nacionalistas o de mano dura en seguridad fueron objeto de debates similares cuando se sugiere su inclusión en listas nominadas, lo que subraya las tensiones entre criterios de paz tradicional y enfoques estratégicos de política exterior.

¿Tiene posibilidades reales esta postulación?

Para que un expresidente sea considerado para el Premio Nobel de la Paz, debe ser nominado por personas o instituciones calificadas, entre las cuales se cuentan miembros de parlamentos nacionales, académicos, ex laureados y ciertos funcionarios. La sugerencia de una figura política como María Corina Machado puede generar visibilidad mediática, pero no implica automáticamente una nominación formal.

Por ello, expertos en premios internacionales señalan que, aunque la idea pueda tener resonancia política, la posibilidad de que Trump llegue a ser efectivamente nominado y considerado por el Comité Nobel es remota sin un respaldo institucional más amplio.

La propuesta de María Corina Machado de que Donald Trump reciba el Premio Nobel de la Paz refleja la continua polarización en torno a las figuras políticas internacionales y el modo en que se valoran las intervenciones de Estados Unidos en crisis externas como la venezolana. Si bien su declaración encendió debates y reacciones diversas, queda por verse si esta visión será compartida por otros líderes y académicos con influencia en la nominación del galardón más prestigioso del mundo en materia de paz.

Recorrida de Diosdado Cabello por Caracas

En paralelo a las repercusiones políticas por las declaraciones de María Corina Machado, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, realizó este lunes por la noche un recorrido por distintas zonas de Caracas para supervisar el despliegue de los organismos de seguridad.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, realizó un recorrido para supervisar el despliegue de los organismos Diosdado Cabello salió armado por las calles de Venezuela y se mostró junto a un grupo de las fuerzas de seguridad.

Durante la inspección, Cabello dialogó con funcionarios de los distintos cuerpos policiales y de seguridad, quienes le informaron sobre el clima de tranquilidad y normalidad que, según indicaron, se registraba en los sectores bajo vigilancia.

Desde el oficialismo, la recorrida fue presentada como una señal de control territorial y estabilidad, en un contexto de alta tensión política y fuerte exposición internacional del gobierno venezolano.