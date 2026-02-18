Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Independiente Rivadavia no jugará el jueves frente al Rojo por el paro de la CGT: para cuándo se reprogramó

Por el paro de la CGT y la adhesión de UTEDYC, los partidos estipulados para el jueves fueron reprogramados; entre ellos el de Independiente Rivadavia

Carolina Quiroga
Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia debía recibir a Independiente de Avellaneda el jueves a partir de las 19.30 en el marco de la fecha 6 del Torneo Apertura, pero la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó el paro general de actividades en rechazo a la Reforma laboral cambiando tajantemente el panorama.

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) adhirió a la decisión del gremio de los trabajadores y, en este nuevo escenario y sin el desarrollo normal de las tareas de los trabajadores de UTEDYC, la AFA reprogramó los partidos estipulados para este jueves por falta de garantías en materia de seguridad y organización.

estadio-bautista-gargantini
Independiente Rivadavia debía jugar de local ante el Rojo de Avellaneda este jueves en el inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura.

Junto al compromiso de Independiente Rivadavia se reprogramarán tres partidos más

Son cuatro los partidos de la Liga Profesional que serán reprogramados:

  • Defensa y Justicia vs. Belgrano.
  • San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.
  • Instituto vs. Atlético Tucumán.
  • Independiente Rivadavia vs. Independiente de Avellaneda.

El único partido que se disputará el jueves será el de Lanús frente a Flamengo por la Recopa Sudamericana, organización que corre por CONMEBOL y que podría jugarse sin público.

alfredo-berti-independiente-rivadavia
Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, tendrá más días para trabajar el partido.

Cuándo se jugará el partido entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda

El partido que debía disputarse entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda este jueves desde las 19.30 en el Bautista Gargantini será reprogramado.

Según la Liga Profesional, el encuentro se jugará el día sábado 21 de febrero, a las 17, en el mismo escenario. Por lo que el Rojo de Avellaneda permanecerá en la provincia a la espera del enfrentamiento ante Gimnasia y Esgrima, el martes 24 de febrero por la séptima fecha de Apertura.

