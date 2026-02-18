Independiente Rivadavia no jugará el jueves frente al Rojo por el paro de la CGT: para cuándo se reprogramó

Defensa y Justicia vs. Belgrano.

San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Instituto vs. Atlético Tucumán.

Independiente Rivadavia vs. Independiente de Avellaneda.

El único partido que se disputará el jueves será el de Lanús frente a Flamengo por la Recopa Sudamericana, organización que corre por CONMEBOL y que podría jugarse sin público.

alfredo-berti-independiente-rivadavia Alfredo Berti, entrenador de Independiente Rivadavia, tendrá más días para trabajar el partido. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Cuándo se jugará el partido entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda

El partido que debía disputarse entre Independiente Rivadavia e Independiente de Avellaneda este jueves desde las 19.30 en el Bautista Gargantini será reprogramado.

Según la Liga Profesional, el encuentro se jugará el día sábado 21 de febrero, a las 17, en el mismo escenario. Por lo que el Rojo de Avellaneda permanecerá en la provincia a la espera del enfrentamiento ante Gimnasia y Esgrima, el martes 24 de febrero por la séptima fecha de Apertura.