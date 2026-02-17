El gobierno eliminó de la reforma laboral el artículo de las licencias por enfermedad

Si bien el Gobierno quería que la reforma laboral fuera ley esta semana, la fuerte polémica abrió una grieta entre LLA y sus aliados. Por eso, el oficialismo se vió obligado a ceder e incluir el cambio en el dictamen que se tratará el jueves próximo .

Un cambio clave al proyecto de reforma laboral: de qué se trata

El artículo 44 del proyecto establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el empleado cobrará un 50% del salario.

Esto encendió la mecha de la polémica, ya que ese apartado de la pretendida reforma laboral no detalla qué pasa en los casos de enfermedad grave. Y sostenía el pago del 75% del sueldo si el trabajador tiene personas a a cargo.

Ahora es establecerá que, en el caso de una enfermedad grave, se garantizará el pago del 100% de los haberes por 3 meses o 6 meses si el trabajador tiene cargas de familia.

