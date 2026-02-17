El proyecto de reforma laboral se tratará el jueves en Diputados, pero no será ley. Es porque el Gobierno accedió a aplicar una enmienda o cambio clave: eliminar el polémico artículo 44, que recortaba el salario en caso de licencias por enfermedad.
El gobierno eliminó de la reforma laboral el artículo de las licencias por enfermedad
El artículo 44 proponía rebajar al 50% el salario en caso de accidentes o licencias por enfermedad. Por el cambio, la reforma laboral no será ley esta semana
Así, el bloque de la Libertad Avanza firmará este miércoles en comisión el dictamen sobre el proyecto que aspira a sancionar el jueves en sesión especial de la Cámara Baja. Pero a raíz de la enmienda la propuesta deberá volver al Senado.
Antes, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) señaló "un error" en el borrador de reforma laboral. Y prometió corregirlo.
Si bien el Gobierno quería que la reforma laboral fuera ley esta semana, la fuerte polémica abrió una grieta entre LLA y sus aliados. Por eso, el oficialismo se vió obligado a ceder e incluir el cambio en el dictamen que se tratará el jueves próximo .
Un cambio clave al proyecto de reforma laboral: de qué se trata
El artículo 44 del proyecto establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el empleado cobrará un 50% del salario.
Esto encendió la mecha de la polémica, ya que ese apartado de la pretendida reforma laboral no detalla qué pasa en los casos de enfermedad grave. Y sostenía el pago del 75% del sueldo si el trabajador tiene personas a a cargo.
Ahora es establecerá que, en el caso de una enfermedad grave, se garantizará el pago del 100% de los haberes por 3 meses o 6 meses si el trabajador tiene cargas de familia.
Noticia en desarrollo