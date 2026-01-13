Iscamen llamó a licitación de insumos por $333 millones para producir moscas estériles este año

moscas del mediterráneo.jpg Moscas del Mediterráneo del Iscamen.

"Autorizar el llamado a Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE LEVADURA INACTIVA SECA EN POLVO PARA LA CRIA DE MOSCA", dice la resolución firmada por la directora de Asuntos Jurídicos de Iscamen, Pilar Vallés.

Licitación para el traslado del personal de Iscamen

Pero la compra de levadura para la producción de insectos estériles no es la única contratación que impulsa Iscamen. Ya en abril de 2025 había abierto otro proceso de licitación para la compra de insumos por una suma millonaria.

En otra resolución, el organismo abrió la recepción de ofertas para contratar el transporte del personal que trabaja en la Bioplanta de Santa Rosa. El llamado habla de "cubrir las necesidades de movilidad durante 2026".

El presupuesto comprometido supera los $354,5 millones. Y el objetivo de la licitación es asegurarse la movilidad para los trabajadores desde Ciudad, San Roque (Maipú) y Rivadavia.

El cálculo toma un valor por servicio de $300.000 para el transporte entre Ciudad y Santa Rosa, en tanto que para quienes viven al norte de Maipú ese monto trepa a $470.000. El más bajo corresponde a el trayecto desde Rivadavia, por $190.000.