En tiempos de incertidumbre y cambios constantes, muchas personas buscan respuestas sobre el sentido de la vida. Una reflexión del psicoanalista argentino, Gabriel Rolón propone una mirada distinta: aceptar que el universo puede ser caótico y, aun así, encontrar un propósito personal.
El psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón ofrece consejos que conectan profundamente con las emociones humanas. Su mirada realista nos hace pensar más allá de los mandatos sociales y a conectar con lo esencial. En su consejo para hoy, dejó una frase que invita a redefinir lo que entendemos por el sentido de la vida misma.
La máxima de Gabriel Rolón sobre el desafío de la vida: encontrar sentido en medio del caos
El psicólogo y escritor argentino Gabriel Rolón ha compartido a lo largo de su carrera numerosas reflexiones sobre la condición humana, el amor, el dolor y el sentido de la existencia. Entre sus pensamientos más citados aparece una frase que resume una idea profunda sobre el desafío de vivir.
“El universo no tiene ningún sentido porque no está hecho con ningún plan, es simplemente caótico. El desafío, entonces, es encontrarle sentido a una vida que, quizá, no lo tenga dentro de los planes de ese universo”.
Esta reflexión plantea una idea poderosa, y es que aunque el mundo pueda parecer impredecible o desordenado, cada persona tiene la capacidad de construir su propio significado. Desde la perspectiva del psicoanálisis, la vida no viene con un propósito predeterminado. Por el contrario, cada individuo debe elaborar su propio camino a partir de sus experiencias, deseos y decisiones.
La frase de Rolón sugiere que el sentido no está dado de antemano por el universo, sino que se crea a lo largo de la vida. Las relaciones, los proyectos personales, los sueños y los vínculos son algunos de los elementos que ayudan a construir ese significado.
Encontrar propósito en medio de la incertidumbre
En un mundo donde muchas veces predominan la incertidumbre y los cambios inesperados, esta reflexión invita a adoptar una mirada diferente. Si el universo no responde a un plan perfecto, entonces el verdadero desafío humano consiste en darle valor a la propia existencia.
Para Gabriel Rolón, la búsqueda de sentido es un proceso personal que puede encontrarse en pequeños momentos cotidianos: en el amor, en la creatividad, en el trabajo o en la capacidad de superar dificultades.
Su frase sobre el caos del universo y la búsqueda de sentido resume una mirada que invita a pensar la existencia desde otro lugar. Desde una posición que acepte la incertidumbre, pero al mismo tiempo asumir el desafío de construir una vida con significado propio.