La lluvia no frenó detenciones, robos y accidentes en Mendoza

policía de Mendoza movil policial.jpg Detenciones y borrachos en la noche lluviosa de este domingo.

Por otro lado, en Maipú, otro conductor alcoholizado protagonizó un choque contra una camioneta de la municipalidad. El siniestro ocurrió cerca de las 0.30, cuando transitaba por calle Fangio hacia el oeste y, al llegar a la intersección con Fayat, impactó contra una Hilux estacionada, propiedad de la comuna.

A pesar del impacto, el hombre no sufrió lesiones, aunque el dosaje de alcohol en sangre le arrojó un resultado de 1,20 gramos por litro.

Un hombre volcó al intentar esquivar un charco de agua en Guaymallén

En la Lateral Norte del Acceso Este y Sarmiento de Guaymallén, un hombre volcó en solitario, al circular por el carril rápido e intentar esquivar un charco de gran dimensión, aclararon fuentes policiales.

Los dos ocupantes del vehículo no sufrieron lesiones y el dosaje de alcohol al conductor le dio un resultado de 0,20 gramos por litro de alcohol en sangre.

Asalto en una carnicería de Luján

El dueño de una carnicería ubicada en la esquina de calles Funes y Ejército de los Andes, en Luján, denunció un robo en su local comercial. Según relató, cuando atendía el negocio, dos hombres ingresaron haciéndose pasar por clientes. En un momento, uno de ellos sacó un arma de fuego y, bajo amenazas, sustrajo una suma de dinero en efectivo, para luego darse a la fuga.

Hasta el momento, no han informado detenidos por este hecho.

Persecución policial bajo la lluvia en Lavalle

Un hombre de 47 años fue detenido en la Ruta 34, Lavalle, tras intentar evadir un control policial realizado por efectivos de la Comisaría 63. Los agentes patrullaban la zona cuando detectaron un Fiat Spazio en actitud sospechosa.

auto secuestrado lavalle En este auto circulaba un hombre que intentó evadir un control policial en Lavalle.

Al intentar identificar al conductor, este hizo caso omiso a la orden de detención y emprendió una fuga que culminó en la intersección de calles Libertad y Alem, donde perdió el control del vehículo y quedó incrustado en un zanjón.

Durante la inspección del automóvil, los policías constataron que la patente no coincidía con la de los cristales y que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 17°, tras recibir atención en el Centro de Salud N°43 por una crisis de ansiedad. También los efectivos secuestraron el vehículo.