Se trata de los conciertos que en septiembre tuvo que posponer debido a “una crisis médica” provocada por un problema en su columna vertebral. Antes, en febrero pasado Arjona había visitado Mendoza en el marco de esta gira internacional.

Clari Ceschin4.jpeg Clari Ceschin tiene 25 años y canta desde que tiene uso de razón.

La sorpresa de Clari Ceschin a días de los conciertos de Arjona

La carrera de Clari Ceschin siempre va en ascenso. Con una alta exposición en redes sociales, en estos últimos años se lanzó también a la composición con temas propios que suenan en las plataformas virtuales; mientras mantiene su agenda de recitales sobre todo en eventos locales.

Quizás sin darse cuenta venía trabajando para cumplir este sueño de cantar ante una multitud y sobre el escenario de un artista internacional como Arjona, siendo ella sola la protagonista de la previa sus shows. Pero, según nos cuenta Clara –tal su nombre-, todo se dio de forma muy repentina.

"Tuve contacto con la productora argentina que trae a Ricardo Arjona cuando él vino a Mendoza y me tocó cubrirlo como periodista”, relata sus primeros contactos con quienes le abrieron semejante oportunidad en su vida artística.

“Pegamos buena onda”, confiesa la joven, y revela que "a través de las redes sociales dieron con mi proyecto musical y me pidieron contar con mi carpeta de presentación para poder ofrecerme a diferentes escenarios”.

Hasta ahí todo bien, una ventana más que podía abrirse en su camino musical. Sin embargo, esta semana, "¡sí!, recién este martes me llamaron para ofrecerme ser la telonera de Arjona en sus dos recitales en Buenos Aires”, dice Clari sin dejar aún de sorprenderse. Y acota que "parece que la industria se maneja así, obvio que acepté sin pensarlo; por suerte tengo a músicos amigos de Mendoza que viven en Buenos Aires y me van a acompañar”.

La cantante se refiere a los guitarristas mendocinos Daniel Reuvers y Agustín Verdes y al percusionista porteño Manuel Fernández, quienes tocarán con ella en estas dos fechas en Vélez.

“Estoy muy emocionada porque es la primera vez que estaré cantando para tantas personas fuera de mi provincia”, confiesa Ceschin, quien este miércoles voló a la Capital Federal para este jueves a la mañana tomar la prueba de sonido con sus músicos y a la noche vivir la primera de las dos actuaciones.

Equilibrio entre sus canciones y las que cantan todos

Han sido días de locos para Clari Ceschin: en poco tiempo tuvo que resolver el vestuario, armar el set list para la media hora de show y los dos temas que debe dejar listos al momento de que surjan los bises, y coordinar con sus músicos la puesta escénica.

Ya ha cantado Clari con estos músicos, así que se conocen y saben lo que tienen que hacer. "Sólo tenemos que juntarnos a ensayar para hacer un repaso, nos conocemos muy bien”, refuerza, y con su amplia y contagiosa sonrisa reconoce que para este escenario de grandes dimensiones “busqué una ropa con brillos y un poco llamativa para que me vean desde la platea, a la distancia, porque encima soy muy chiquita de estatura”.

image00002.jpeg Los guitarristas mendocinos Daniel Reuvers y Agustín Verdes y el percusionista porteño Manuel Fernández tocarán con Clari en Vélez.

El repertorio de la mendocina estará basado en canciones propias pero también hará covers de música romántica popular. "Tengo que aprovechar el momento para mostrar mi música, aunque voy a hacer covers para que la gente se enganche”, anticipa.

Y lo que más la enorgullece es que, entre cientos de propuestas, la elección final la dio el mismísimo cantante y su equipo de producción. “Que él y su gente me hayan seleccionado es todo un honor”, dice quien admira la música del autor de “El problema”, “Señora de las cuatro décadas” o “Pingüinos en la cama”.

“Que me hayan dado media hora de show también es mucho, está buenísimo; generalmente te dan para hacer dos o tres temas nomás, han sido muy generosos conmigo. La verdad que impecable la productora, me dan un buen espacio y toda la libertad musical sin condicionamientos. Acá en Mendoza nunca he conseguido algo así, y eso que vienen muchos artistas a la provincia y dan recitales súper convocantes”, sostiene.

Clara nos cuenta que muchas veces estos espacios de “telonear” a grandes figuras de la música internacional se consiguen pagando. "Tenés que pagar para ser telonera de tal o cual artista, imagínate que yo como artista independiente no me da; así que esta oportunidad la agradezco muchísimo”, destaca quien fue convocada mediante un contrato artístico para cantar en el mismo escenario que Arjona.

“Claribala” y un canto al amor

Ceschin es fanática de la música de este artista y de todo repertorio romántico que llegue a sus oídos, de hecho a su playlist favorita la nombró como “Claribala” por ser una amante de las baladas.

"Desde muy chiquita que escucho Arjona, me encantan sus canciones”, confirma. Y en ese sentido es que diseñó su actuación en base a temas de su autoría como “Todo puede pasar” o “Big bang” –compuestos junto a Martín Daga y Pablo Orellano- porque “es mi gran oportunidad de mostrar lo que hago, pero la gente va a cantar y disfrutar la noche con temas que conocen, por eso busqué temas muy populares del palo romántico porque ese es el público que va a ver a Arjona”, detalla la cantante, quien prefiere no encasillarse en ningún género “porque eso siento que me limita; más que nada hago pop latino, pero mi repertorio es amplio, mi música tiene sonidos actuales, más juveniles y frescos, puedo cantar una balada, un reggaetón, una cumbia”.

Clara Ceschin Mejor de mañana.jpg Tres años al aire lleva Mejor de mañana, el magazine de El Siete que conduce la también cantante Clari Ceschin.

Con "Complicarme” inicia una nueva etapa musical

Este momento soñado de Clari Ceschin se da a la par del lanzamiento de su canción "Complicarme”, cuyo clip se estrenó hace un mes y que marca el inicio de una nueva etapa que está empezando a transitar. El tema fue grabado con productores de Buenos Aires, primera experiencia para ella.

"Ya todo me sonaba muy parecido así que decidí probar con una productora de Buenos Aires (Jits con Hoottas, que produce también a la China Suárez, entre otros famosos artistas) para seguir aprendiendo y creciendo en la música”, comenta la artista y define este momento artístico como un “rebranding”, no sólo desde lo musical sino también desde la imagen y la puesta audiovisual que ofrece.

Clari Ceschin - Complicarme

"Ser artista y cantautora muchas veces no van de la mano, componer es algo nuevo para mí, no es algo innato como sí lo es cantar; pero creo que se ejercita como la creatividad, y esa experiencia de irme a Buenos Aires todo un fin de semana y hacer como un campamento musical con estos productores me enseñó muchísimo”, explica quien le parece que trabajar con gente nueva le brinda nuevas herramientas para la proyección de su carrera.

Así que ya está trabajando para alcanzar por fin su álbum debut, aunque reconoce que la música en streaming hace que no sea totalmente necesario contar con un disco para difundir su música al mundo.

"Yo quiero ser profeta en mi tierra, puede darse o no. Claramente mi sueño es dedicarme de lleno a la música y viajar con mis canciones por todos lados", dice la conductora de El Siete, y sabe que “en algún momento puede pasar que tenga que dejar la tele, por ahora lo disfruto mucho porque aparte la música y la pantalla son para mí dos mundos que se retroalimentan”.