Martín Fierro Federal 2023: Canal 7, Radio Nihuil y FM Brava se trajeron 4 estatuillas

Agustina Fiadino y Carina Scandura.jpg Agustina Fiadino y Carina Scandura, dos de las tres conductoras del Grupo América Cuyo que fueron galardonadas con un Martín Fierro Federal 2023.

El primer Martín Fierro Federal lo trajo para Mendoza la periodista María Agustina Fiadino, por su destacada labor periodística en los programas Hola Mendoza y Séptimo Día, de Canal 7.

Emocionada y feliz por el reconocimiento, Agustina con la estatuilla en la mano saludó a sus padres y a las autoridades de Canal 7, "a Juan Quibar y Paola Piquer (gerentes editoriales de Grupo América) , que siempre creyeron en mí; a Carina Scandura, mi jefa, de quien aprendo todos los días", comenzó diciendo.

La joven periodista que también conduce el programa Hora Libre, de Radio Nihuil, compartió el premio con sus colegas y compañeros y remarcó: "Creo en el trabajo colectivo, nosotros trabajamos espalda con espalda. Y este premio no sería nada sin todos mis compañeros que me ayudan todos los días, que me ayudan a estar y a levantarme todos los días a las 5.30 para hacer todos los programas que hago. Estoy muy feliz", dijo con esa enorme sonrisa que es su sello personal.

También se permitió agradecer a su pareja con quien además comparte la profesión: "Un agradecimiento especial a mi amor Facundo García, de quien aprendo y a quien admiro cada día. Cada vez que pierdo el norte, él está ahí para indicarlo", cerró exultante.

La gran radio joven de Mendoza, FM Brava, también recibió su reconocimiento ya que Clara Ceschín se alzó con su estatuilla por su programa Siestamos al aire, que fue reconocido por APTRA como mejor programa de entretenimiento.

clarita ceschin.jpg La joven conductora de radio y televisión, Clarita Ceschín, se quedó con un Martín Fierro Federal para su programa Siestamos, que se emite por Fm Brava.

Ya que la joven conductora de radio y televisión no pudo asistir a la premiación, en su lugar acudió a recibir el premio Agustina Fiadino para traerle la estatuilla a su colega. "Ella debe estar muy feliz, no pudo estar en este momento, Mendoza está viviendo su fiesta Nacional de la Vendimia y ustedes saben lo que eso significa. Un beso grande a Clarita, y un abrazo a la autoridades de la radio que creen en ella, es muy jovencita y la rompe, tiene un talento fenomenal", resaltó Fiadino, en alusión a la premiada Clarita Ceschín.

Pero esa no fue la última estatuilla que recibió Fiadino, ella volvió al escenario porque fue la encargada de recibir el Martín Fierro Federal que ganó el programa Chef sin fronteras, que conduce Javier Sosa y que fue premiado como mejor programa culinario y tampoco pudo viajar a la premiación.

130524602_4724061887667714_9165682772230740041_o (1).jpg Javier Sosa, el chef solidario y nómada, recibió un Martín Fierro Federal por el programa de Canal 7 Chef sin fronteras.

El Martín Fierro Federal tuvo predilección por las periodistas mendocinas

Para confirmar que la noche del sábado era la noche de las conductoras mendocinas llegó el cuarto Martín Fierro Federal mendocino que recibió Carina Scandura, quien fue galardonada por su labor periodística en el programa Medio Día, que se emite de lunes a viernes de 13 a 15, por Nihuil.

"Quiero agradecer a la gran producción que tenemos en nuestro programa, porque sin ellos esto no sería posible. Quiero compartirlo con mis compañeros Carlos Hernández y Marcela Furlano, con Juan Quibar y Paola Piquer que me han apoyado mucho y quiero dedicárselo a mi familia y a mis amores, Luis y Brunela, mi hija, a quienes les resto tiempo todos los días por hacer periodismo", remarcó Carina.

