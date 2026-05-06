Habló el nene rescatado tras el secuestro de su papá: 48 horas sin comer y en condiciones extremas

nene nene El niño Nahuá contó detalles tremendos de las horas que pasó secuestrado. Foto: archivo

En ese sentido, el hombre agregó que Nahuá “está en muy buenas condiciones de salud, según lo que dijo el médico en el primer examen que hicieron”, aunque también dijo que inicialmente "se mostró nervioso" por la presencia de numerosas personas en el lugar.

Nahuá y el relato sobre las horas a la intemperie y el operativo que permitió hallarlo

Con el correr de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre lo que vivió el niño. Según relató su abuelo, el menor contó que el lunes por la noche "durmieron en el pasto, a la intemperie", y que incluso "debieron cruzar un arroyo nadando". “El papá casi se ahogó y todo eso”, expresó al reconstruir lo que dijo el niño.

Las declaraciones del chiquito del que habla el país permitieron dimensionar las condiciones extremas en las que ambos permanecieron mientras las fuerzas de seguridad desplegaban rastrillajes y controles en distintos puntos de la provincia. En ese contexto, el abuelo también manifestó su indignación hacia Santos Regis: “Así que la verdad, a pesar de ser un asesino, es un irresponsable y un montón de cosas calificativas para decirle”.

operativo corrientes nahua El personal policial que intervino en el operativo de rescate del pequeño Nahuá en Corrientes. Foto: gentileza

Por otra parte, se conocieron detalles sobre cómo lograron ubicar al nene. Según informó C5N, un trabajador rural identificado como Francisco Espíndola logró dar con el hombre y el niño mientras recorría la zona. De acuerdo con su relato, observó movimientos extraños y vio a ambos haciendo señas con una bolsa para pedir comida, ya que llevaban 48 horas sin ingerir alimentos y el menor estaba descalzo.

El trabajador intentó persuadir al acusado para que se acercara a una vivienda cercana y así poder asistirlos y dar aviso a las autoridades. Sin embargo, según la reconstrucción, el hombre manifestó que su intención era dirigirse hacia Brasil y evitar que alguien supiera que estaban en el lugar.

El caso continúa bajo una intensa investigación mientras el niño permanece con su familia y en buen estado de salud.