Vidal confirmó que el PRO tendrá bloque propio y no formará interbloque con La Libertad Avanza

pro EL PRO reunió a sus principales dirigentes.

María Eugenia Vidal continuó: "Faltan dos años para la elección. Mauricio ha dicho que vamos a tener candidato a presidente, y seguramente lo tendremos, pero lo más importante es que haya un equipo. Nosotros creemos en los equipos, la gestión, en las ideas de la libertad y valores. Eso nos ha caracterizado los últimos 25 años".

Consultada por el eventual interbloque en el Congreso con LLA, el partido del presidente Javier Milei, expresó: "Nosotros, en el Congreso, a partir del 10 de diciembre, tanto en el Senado como en Diputados, vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO".

Sobre Diego Santilli remarcó: "Él se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar, y vale la pena decirlo, que su decisión de ser ministro del Interior a título personal. El PRO es un partido independiente, autónomo, que, por supuesto, siempre, como

Gabriel Pradines entre los dirigentes del interior

El encuentro marcó el primer reencuentro del PRO luego de la salida formal de los legisladores alineados con Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad. Además, se discutió la construcción de un candidato propio de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Entre los presentes estuvieron Mauricio Macri, la intendenta de Vicente López Soledad Martínez, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y el legislador Facundo Pérez Carletti, junto a dirigentes nacionales, provinciales y legisladores.

Desde el interior del país asistieron los principales dirigentes de cada distrito del PRO, entre ellos el mendocino Gabriel Pradines, Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Julio Sahad (La Rioja) y las cordobesas Adela Arning y Soher El Sukaria.

También participaron, entre otros, Silvia Lospennato, Patricia Glize, Paola Michielotto, Matías López, Martín Yeza, José Núñez, María Sotolano, Hernán Lombardi, Laura Alonso, Andrés Ibarra, Guillermo Dietrich, Gustavo Lopetegui, Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro, Alfredo De Angeli, Sofía Brambilla y Martín Maquieyra.

En declaraciones posteriores, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, afirmó que el partido “acompañará las reformas importantes del Gobierno” pero mantendrá una posición institucional independiente.

“En el PRO nunca van a encontrar a alguien que quiera eso de ‘cuanto peor, mejor’. Vamos a acompañar al Gobierno en los temas que le sirvan al país”, sostuvo.

Sobre las tensiones internas, Ritondo minimizó las salidas del sector de Bullrich: “No hay ninguna sangría, los que se fueron con Patricia ya estaban con ella antes”. En cuanto a Diego Santilli, aclaró que “sigue siendo del PRO”, aunque no participó del encuentro porque “ahora es ministro del Interior y tiene bastantes problemas que atender”.