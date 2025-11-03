Con la participación de Verasay, oficialismo y aliados buscan postergar el tratamiento del Presupuesto

comision de presupuesto Una de las reuniones de la comisión de presupuesto en Diputados. Cámara de Diputados de la Nación

El oficialismo quiere más tiempo

"Con la impronta de Mendoza, seguimos participando activamente para garantizar un presupuesto equilibrado, responsable y con mirada federal", dijo la mendocina Pamela Verasay.

La legisladora contó la semana pasada: "Seguimos avanzando en el debate del Presupuesto 2026, una instancia clave para definir cómo se administran los recursos del Estado y cuáles serán las prioridades del país".

El oficialismo mantuvo este lunes una reunión con sus aliados del PRO, la UCR, Producción y Trabajo, Innovación Federal y Liga del Interior, donde se aseguró que esos sectores respaldarán su propuesta de dilatar el debate del Presupuesto 2026.

Participaron del encuentro en la Cámara de Diputados, además de Pamela Verasay, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el vicejefe de Gabinete; José Rolandi, el titular de la Comisión de Prespuesto, Alberto Benegas Lynch, y sus aliados Martín Arjol, de Liga del Interior; , la macrista Daiana Fernández Molero, Nancy Picon (Producción y Trabajo), Carlos Fernández (Innovación Federal) y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Los bloques de Encuentro Federal y Democracia para Siempre desistieron de participar de la reunión y tampoco lo hicieron los diputados del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, aunque en el oficialismo se muestran optimistas en que esos sectores avalarán el pedido para tratar el Presupuesto en sesiones extraordinarias.

Los diputados insistieron ante los funcionarios en la necesidad de incorporar algunos puntos necesarios para sus distritos.

berty benegas lynch Alberto Benegas Lynch, presidente de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados. Cámara de Diputados de la Nación

La posición de La Libertad Avanza (LLA) también es avalada por muchos gobernadores, que esperan reunir más tiempo para negociar y lograr que se incluyan sus pedidos de obras públicas, avales del gobierno nacional para tomar deuda pública y que se cubra el déficit de las cajas provinciales, entre otras asignaturas.

La estrategia de LLA en la reunión de este martes será aguardar si el peronismo, junto a la izquierda y Encuentro Federal, consiguen las 25 firmas para que haya despacho de comisión; si la oposición logra ese objetivo, entonces sí presentará el oficialismo su propia propuesta.

“Nosotros queremos que no haya dictamen y que el debate se realice en diciembre”, señaló una fuente del oficialismo a la Agencia Noticias Argentinas.

En caso de que los opositores tengan dictamen de mayoría, el desafío será lograr, con la ayuda de los gobernadores, que el proyecto no alcance el quórum y que no pueda debatirse antes del 30 de noviembre.

Fuente: Noticias Argentinas