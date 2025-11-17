El 28 de noviembre vuelve el Gran Día: una jornada solidaria para transformar realidades

“Gracias al compromiso de la comunidad, podemos seguir acompañando a familias que atraviesan tratamientos médicos prolongados, ofreciendo contención y cuidado en nuestros programas”, señaló Julieta Cortijo, directora ejecutiva de Casa Ronald McDonald Argentina.

Desde hace 28 años, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro

Foto3 Vuelve el Gran Día: una jornada solidaria para transformar realidades.

Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina brinda contención a niñas, niños y sus familias durante tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento y apoyo integral mediante 11 programas activos en distintos puntos del país

Este año, el Gran Día renueva su convocatoria con un objetivo común: generar impacto real y sostenible. Lo recaudado se invertirá en programas que fortalecen la educación, la inserción laboral y el bienestar familiar.

La jornada se vivirá simultáneamente en todos los locales McDonald’s de la Argentina, donde voluntarios, jóvenes becados, referentes sociales y organizaciones aliadas se reunirán para celebrar el valor de ayudar y de seguir construyendo futuro juntos.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald’s del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald’s en 21 países y territorios de esas regiones y contabiliza más de 2.400 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 100.000 personas (datos de 30/09/2025). La empresa también está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. A su vez, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información sobre la Compañía, por favor visite nuestro sitio web: www.arcosdorados.com

Acerca de Casa Ronald McDonald

Casa Ronald es una asociación civil independiente, cuya misión fundamental es garantizar a través de sus programas de prevención, cuidado y acompañamiento, que ninguna familia enfrente sola la enfermedad de un hijo. Forma parte de la red global Ronald McDonald House Charities y hace más de 30 años que tiene presencia en nuestro país, trabajando en alianza y de forma articulada con distintos hospitales de referencia, brindando contención y apoyo a las familias de niños que enfrentan tratamientos médicos de alta complejidad. También opera acercando de forma gratuita, atención médica pediátrica de calidad a comunidades vulnerables con difícil acceso al sistema de salud. Y promoviendo hábitos saludables dentro de las mismas.

Desde sus inicios Casa Ronald ha cobijado a más de 416.650 niños y sus familias en Argentina, a través de sus 11 programas: las Casas Ronald, las Salas Familiares dentro de los hospitales, la Unidad Pediátrica Móvil, la Unidad de Bienestar y la Unidad de Promoción de Hábitos Saludables.

Acerca de Fundación Cimientos

Fundación Cimientos es una organización de la sociedad civil que hace 28 años trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. Con presencia en todo el país y a través de un acompañamiento personalizado, promueve el desarrollo de habilidades socioemocionales en jóvenes que viven en contextos vulnerables.