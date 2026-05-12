Marcela Kloosterboer comenzó su carrera artística a los ocho años cuando empezó a estudiar teatro, y a los 12 dio sus primeros pasos en el mundo de las telenovelas. En la noche del lunes, la actriz participó en Otro día perdido (El Trece), el programa de Mario Pergolini, y habló de sus inicios en la actuación.
Marcela Kloosterboer habló de su "primer beso" en TV: "Tenía un herpes de los nervios..."
Marcela Kloosterboer participó en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini y sorprendió con sus declaraciones de los inicios de su carrera
"¿Es cierto que tu mamá una vez paró una filmación porque te estaban por dar un beso y tu mamá dijo que como todavía no habías besado nunca no era justo que lo hagas en una ficción?", le preguntó Pergolini y Kloosterboer respondió afirmativo.
La actriz contó que, por los nervios que le generaba tener que hacer esa escena, le salió un herpes: "Me salió de los nervios. Tenía que dar un beso y yo no quería... un piquito". La madre de la intérprete habló con la producción de la novela para que su hija no pase por esa situación. "Medio que te insistían en esa época", agregó.
"Pero bueno, al final lo resolvieron atrás del árbol. Zafé del piquito... y a parte lo iba a contagiar", sentenció Marcela.
La brillante carrera actoral
En 1995, Kloosterboer participó en la novela Amigovios de Jorge Maestro y Sergio Vainman. Un año más tarde, fue parte del elenco principal de Mi familia es un dibujo, que tuvo tanto éxito que lanzó su segunda temporada y luego un spin off.
La actriz se destacó en títulos como Verano del '98, Chiquititas, Son amores, Valientes, y Herederos de una venganza. En 2017 protagonizó Las estrellas, junto a Celeste Cid, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos.
En el plano personal, Marcela construyó una vida alejada de los escándalos y siempre se mostró muy reservada con su intimidad. Desde hace años está en pareja con Fernando Sieling, con quien formó una familia junto a sus dos hijos.