Marcela Kloosterboer habló de su "primer beso" en TV: "Tenía un herpes de los nervios..."

La actriz contó que, por los nervios que le generaba tener que hacer esa escena, le salió un herpes: "Me salió de los nervios. Tenía que dar un beso y yo no quería... un piquito". La madre de la intérprete habló con la producción de la novela para que su hija no pase por esa situación. "Medio que te insistían en esa época", agregó.

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"Pero bueno, al final lo resolvieron atrás del árbol. Zafé del piquito... y a parte lo iba a contagiar", sentenció Marcela.

La brillante carrera actoral

En 1995, Kloosterboer participó en la novela Amigovios de Jorge Maestro y Sergio Vainman. Un año más tarde, fue parte del elenco principal de Mi familia es un dibujo, que tuvo tanto éxito que lanzó su segunda temporada y luego un spin off.

La actriz se destacó en títulos como Verano del '98, Chiquititas, Son amores, Valientes, y Herederos de una venganza. En 2017 protagonizó Las estrellas, junto a Celeste Cid, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos.

Fernando Sieling y Marcela Kloosterboer Fernando Sieling y Marcela Kloosterboer. Imagen: Instagram.

En el plano personal, Marcela construyó una vida alejada de los escándalos y siempre se mostró muy reservada con su intimidad. Desde hace años está en pareja con Fernando Sieling, con quien formó una familia junto a sus dos hijos.