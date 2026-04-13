Día del Beso: los besos más icónicos del cine

Armageddon beso

Titanic

Una de las películas más románticas de la historia es Titanic de James Cameron. Hasta el día de hoy muchos recuerdan el romance de Jack y Rose y ese beso en la proa del barco.

Embed - Titanic 3D | "I'm flying" | Official Clip HD

Diario de una pasión

El beso de Noah y Allie debajo de la lluvia es uno de los más hermosos en la historia del cine. Gracias Nicholas Sparks por pensar esta escena.

Embed - It's Not Over - The Notebook (3/6) Movie CLIP (2004) HD

Spider Man

El famoso 'upside down kisss' de Spider Man entre Tobey Maguire y Kirsten Dunst es uno de los más hermosos del cine.

Embed - Spider-Man Movie (2002) - Upside-Down Kiss Scene (6/10) | Movieclips

Mi primer beso

Para muchas personas, esta persona es "su primer trauma cinematográfico". La muerte del personaje de Macaulay Culkin todavía sigue doliendo, pero sin dudas el beso que comparte con Anna Chlumsky es uno de los más icónicos del cine.

Embed - My Girl (1991) - First Kiss Scene (6/10) | Movieclips

Ghost

Sin dudas es uno de los besos más emotivos en la historia del cine.

Embed - Last Kiss Before Afterlife | Ghost Ending Scene

Star Wars: el imperio contrataca

En esta película se produce el beso más romántico entre Han Solo y la Princesa Leia.

Embed - Leia And Han Solo Kiss Star Wars: The Empire Strikes Back (1980) Movie Clip HD

Desayuno con diamantes

Bajo la lluvia torrencial y la canción 'Moon River' fuimos testigos del beso entre George Peppard y Audrey Hepburn.

Embed - Breakfast at Tiffany's – Kiss scene (with kitten)

La nueva Cenicienta

El beso debajo de la lluvia entre Hilary Duff y Chad Michal Murray marcó a toda una generación. Existe un mito en Hollywood donde se asegura que a Hilary le daba mucha verguenza besar a Murray ante tantas personas, por lo que la producción los filmó primero a ellos besándose y luego se añadió al público.

Embed - A Cinderella Story (2004) - The kiss (by KYRILLOS)

Secreto en la montaña

Cada vez que los personajes de Ennis del Mar y Jack Twist estaban cerca, se podía sentir la tensión sexual y el amor que emanaban sus cuerpos.

Embed - BROKEBACK MOUNTAIN (2005) - “Ennis and Jack Reunited” Official Clip

La dama y el vagabundo

En el mundo de las películas animadas también hemos sido testigos de escenas de "besos" como el icónico cariño entre la Dama y el Vagabundo, mientras de fondo suena 'Bella Notte'.

Embed - Bella Notte (From "Lady and the Tramp"/Sing-Along)

Cruel Intentions

Esta escena es una de las más icónicas del cine, ya que el personaje de Sarah Michelle Gellar le enseña a besar al de Selma Blair.

Embed - Cruel Intentions (2/8) Movie CLIP - Getting to First Base (1999) HD

Casablanca

Se trata del beso de despedida más famoso de la historia del cine, gracias a Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y a la mítica "Siempre nos quedará París".

Embed - Casablanca 70th Anniversary Edition | Kiss Me | Warner Bros. Entertainment

Y para vos...¿cuál es el beso más icónico en la historia del cine?