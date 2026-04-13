Día del Beso: los besos más icónicos del cine
¿Es pura casualidad que la mayoría de los besos más icónicos del cine son los que se dan bajo la lluvia?
¿Cuáles son los besos más icónicos del cine?
Armageddon
Los personajes de Ben Affleck y Liv Tyler nos enseñaron que ninguna amenaza que venga del espacio era más fuerte que su amor.
Titanic
Una de las películas más románticas de la historia es Titanic de James Cameron. Hasta el día de hoy muchos recuerdan el romance de Jack y Rose y ese beso en la proa del barco.
Diario de una pasión
El beso de Noah y Allie debajo de la lluvia es uno de los más hermosos en la historia del cine. Gracias Nicholas Sparks por pensar esta escena.
Spider Man
El famoso 'upside down kisss' de Spider Man entre Tobey Maguire y Kirsten Dunst es uno de los más hermosos del cine.
Mi primer beso
Para muchas personas, esta persona es "su primer trauma cinematográfico". La muerte del personaje de Macaulay Culkin todavía sigue doliendo, pero sin dudas el beso que comparte con Anna Chlumsky es uno de los más icónicos del cine.
Ghost
Sin dudas es uno de los besos más emotivos en la historia del cine.
Star Wars: el imperio contrataca
En esta película se produce el beso más romántico entre Han Solo y la Princesa Leia.
Desayuno con diamantes
Bajo la lluvia torrencial y la canción 'Moon River' fuimos testigos del beso entre George Peppard y Audrey Hepburn.
La nueva Cenicienta
El beso debajo de la lluvia entre Hilary Duff y Chad Michal Murray marcó a toda una generación. Existe un mito en Hollywood donde se asegura que a Hilary le daba mucha verguenza besar a Murray ante tantas personas, por lo que la producción los filmó primero a ellos besándose y luego se añadió al público.
Secreto en la montaña
Cada vez que los personajes de Ennis del Mar y Jack Twist estaban cerca, se podía sentir la tensión sexual y el amor que emanaban sus cuerpos.
La dama y el vagabundo
En el mundo de las películas animadas también hemos sido testigos de escenas de "besos" como el icónico cariño entre la Dama y el Vagabundo, mientras de fondo suena 'Bella Notte'.
Cruel Intentions
Esta escena es una de las más icónicas del cine, ya que el personaje de Sarah Michelle Gellar le enseña a besar al de Selma Blair.
Casablanca
Se trata del beso de despedida más famoso de la historia del cine, gracias a Humphrey Bogart e Ingrid Bergman y a la mítica "Siempre nos quedará París".
Y para vos...¿cuál es el beso más icónico en la historia del cine?