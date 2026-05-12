La hija de Maru Botana dejó todo por el modelaje en Europa y reveló que vive de otra cosa

sofia sola españa Sofía Solá, reveló de qué trabaja en España y estalló la polémica.

"Siempre quiero formar, ser más una persona en sí, más que ser modelo de pasarela y revista. Acá estoy teniendo mi vida. Ahora me tengo que hacer un bronceado porque tengo unas fotos. Pero bueno, no es que te digo ‘sí, tengo veinte fotos por día, porque acá soy la reina del modelaje’. No", añadió Sofía que además se está dedicando a grabar material audiovisual para promocionar el local de Maru Botana en España.

El drama de la hija de Maru Botana para llegar a España

Días atrás, la heredera de Maru Botana que causa furor en redes con sus looks y videos, anunció que se iría a vivir al viejo continente para seguir con su carrera en el modelaje.

Ya instalada en Barcelona, Sofía se mostró de lo más emocionada por la situación y habló de los inconvenientes que tuvo en su partida. "No entienden lo que fue… lo difícil que fue llegar a Barcelona. Fui tres veces a Ezeiza. Pero bueno, acá estoy, por fin. No sé por qué mi cuerpo se encuentra tan en paz y creo que hoy es lo que más valoro”, destacó Sofía.

sofia sola barcelona El imprevisto de la hija de Maru Botana en su viaje a Europa.

Y también agregó: “El miedo está, el miedo viene a preguntarme si estoy lista. Es lo que me dijo mi psicóloga. Y hay una parte de mí que me dice: ‘¿Estás lista, boluda? ¿Estás lista?’”, cerró.

Maru Botana cerró su local más famoso

Maru Botana revolucionó las redes sociales y dejó impactados a sus seguidores y fanáticos de su pastelería al anunciar el cierre definitivo de su local más famoso ubicado en pleno barrio de Belgrano.

Tras más de dos décadas abierto al público, Maru Botana tomó la decisión de mudar su local a otra zona de Buenos Aires como parte de una estrategia de renovación para cumplir con las nuevas tendencias de consumo.

Fue la misma Maru Botana quien hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram. “Estamos tristes, es parte de nuestra historia”, expresó la chef en acompañada por todo su equipo de trabajo.

Meses antes, la pastelera recibió un duro golpe luego de que su marido Bernardo Solá fuera demandado por una ex empleada de sus docales por deudas salariales y, especialmente, por acoso y hostigamiento laboral.