El drama de la hija de Maru Botana en Europa

sofia sola barcelona El imprevisto de la hija de Maru Botana en su viaje a Europa.

Y también agregó: “El miedo está, el miedo viene a preguntarme si estoy lista. Es lo que me dijo mi psicóloga. Y hay una parte de mí que me dice: ‘¿Estás lista, boluda? ¿Estás lista?’”, cerró.

Maru Botana cerró su local más famoso

Maru Botana revolucionó las redes sociales y dejó impactados a sus seguidores y fanáticos de su pastelería al anunciar el cierre definitivo de su local más famoso ubicado en pleno barrio de Belgrano.

Tras más de dos décadas abierto al público, Maru Botana tomó la decisión de mudar su local a otra zona de Buenos Aires como parte de una estrategia de renovación para cumplir con las nuevas tendencias de consumo.

Fue la misma Maru Botana quien hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram. “Estamos tristes, es parte de nuestra historia”, expresó la chef en acompañada por todo su equipo de trabajo.

maru botana Maru Botana cerrará su local más emblemático.

Meses antes, la pastelera recibió un duro golpe luego de que su marido Bernardo Solá fuera demandado por una ex empleada de sus docales por deudas salariales y, especialmente, por acoso y hostigamiento laboral.

La denuncia contra el marido de Maru Botana

Según explicó Ángel de Brito la denuncia apuntaría directamente a Bernardo Solá por su comportamiento con la denunciante.

“El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija”, leyó el martes por la noche citando el expediente.

De acuerdo al informe, Bernardo Solá y la ex empleada habrían llegado a un acuerdo económico ."Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo... Lo acusa de incomodarla", precisó el conductor de LAM.

Más adelante, dio a conocer los números del acuerdo: "La actora reajusta el monto de su demanda incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma".

"El 9 de diciembre ya pagaron la suma de 22 millones de pesos y después va todo en cuotas de 11 mil dólares", cerró.