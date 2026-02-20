Polémica por el regalo de la China Suárez a Mauro Icardi: "Un poco toxi"

china mauro pulsera El detalle de Mauro Icardi y la China Suárez en el cumpleaños del jugador que generó polémica.

Según explicaron no se trata de un accesorio común sino de unas pulseras tecnológicas diseñadas para usar en pareja que permiten que cuando una persona toca su "pulsera de la distancia", la del otro vibra a la distancia: “Cada vez que toque la pulsera significa que te extraño”, decía el video que Juariu replicó para explicar el funcionamiento que también tienen famosos como Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato.

El San Valentín de la China Suárez y Mauro Icardi

elebraron San Valentín por todo lo alto mostrando hasta el último detalle en sus cuentas de Instagram.

Lejos de verse afectados por la ola de rumores que corrieron durante la breve semana que estuviero separados, la China Suárez y Mauro Icardi presumieron su amor.

En esta oportunidad, Mauro Icardi honró a la China Suárez con una catarata de regalos de lo más lujosos e impactantes entre los que se destacó un exclusivo bolso Louis Vuitton que el futbolista mandó a personalizar con una cadena con las iniciales de ambos.

mauro china san valentin Los fabulosos regalos de Mauro Icardi a la China Suárez.

Además, el jugador del Galatasaray sorprendió a la China Suárez con un mega ramo de rosas rojas y hasta cajas personalizadas y osos de peluche que decoraron el ambiente. “Te celebro todos los días. A toda hora. Cada minuto. Cada segundo. Feliz San Valentín”, escribió la actriz emocionada.