¡Bombazo! La verdad detrás del noviazgo de Mauricio Macri y Chloe Bello

"Es lo que se dijo cuando se supo la noticia. Lo primero que se empezaba a comentar era que él quería que se supiera de alguna relación antes de que supiera esta, supuestamente, de Juliana con el Rey Felipe”, agregó Daniel Ambrossino.

El motivo de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Ángel de Brito desmintió las versiones sobre el vínculo de Mauricio Macri y Juana Viale y develó el motivo del fin del matrimonio.

"Lo que pasó es que hace un año, me lo contaron gente cercana a Macri, me dijeron que hace un año que venían mal, charlando sobre como resolver el matrimonio”, arrancó. “En diciembre tomaron la decisión de comunicarlo una vez que pasen las fiestas. Pasaron las fiestas en familia, incluso ella lo acompañó en la presentación del libro sobre su padre. Nadie vio nada, ni siquiera extraño”, agregó.

Juliana Awada.jpg Mauricio Macri y Juliana Awada separados.

Pilar Smith, por su parte, también se comunicó con el entorno de la pareja. “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”, expresó la periodista.