¡Bombazo! La verdad detrás del noviazgo de Mauricio Macri y Chloe Bello

En medio de las repercusionesmundiales por el supuesto amorío entre Juliana Awada y el rey Felipe Vi de España, salió a la luz el romance entre Mauricio Macri y la modelo Chloe Bello.
En Sálvese Quien Pueda, fue Yanina Latorre quien reveló el bombazo. "Hace unos días, Mauricio se está viendo con otra persona, que nada tiene que ver con Guillermina Valdés, ni Graziano. Ella tiene 38 años y es famosa. Nunca me hubiera imaginado que saliera con él", lanzó la panelista. "Ella lo encaró, él le dijo que no al principio. Intentó con Valdés, con Graziano. Se ve que no quiere estar solo y agarró viaje. Él tenia el prejuicio de que es medio hippona",siguió sobre cómo inició la relación.
En Intrusos fueron por más y explicaron la razón por la que se conoció el noviazgo de Mauricio Macri y Chloe Bello luego de haber sido vinculado con varias famosas. "Acá los que cortan el bacalao dicen que Macri está desesperado por blanquear un romance porque saben que Juliana está con el Rey”, lanzó Rodrigo Lussich.
"Es lo que se dijo cuando se supo la noticia. Lo primero que se empezaba a comentar era que él quería que se supiera de alguna relación antes de que supiera esta, supuestamente, de Juliana con el Rey Felipe”, agregó Daniel Ambrossino.
El motivo de la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
Ángel de Brito desmintió las versiones sobre el vínculo de Mauricio Macri y Juana Viale y develó el motivo del fin del matrimonio.
"Lo que pasó es que hace un año, me lo contaron gente cercana a Macri, me dijeron que hace un año que venían mal, charlando sobre como resolver el matrimonio”, arrancó. “En diciembre tomaron la decisión de comunicarlo una vez que pasen las fiestas. Pasaron las fiestas en familia, incluso ella lo acompañó en la presentación del libro sobre su padre. Nadie vio nada, ni siquiera extraño”, agregó.
Pilar Smith, por su parte, también se comunicó con el entorno de la pareja. “Hablé con un allegado de la pareja, quien asegura que los separa los diferentes proyectos de vida de los dos, ella no quiere saber nada con la política, tampoco quiere su hija. Ninguna quiere que vuelvan a la política. Él no quiere jubilarse de la política. Ella quiere otra vida, ahí se cruzan”, expresó la periodista.