En medio de las repercusiones por el escándalo que protagonizaron a China Suárez y Mauro Icardi en un boliche, Wanda Nara anunció que viajará a Miami en los próximos días.
¡Bombazo! ¿Mauro Icardi y Wanda Nara juntos con sus hijas en Miami?
El dato más fuerte sobre el futuro del enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi. ¿Se van de vacaciones juntos?
Tras publicar fotos junto a su hijo menor retirando la visa para poder salir del país, en Intrusos revelaron que Mauro Icardi también estaría organizando un viaje a Miami.
"Mauro Icardi pidió permiso judicial para llevarse a Francesca e Isabella a Miami el 5 de julio y le ofreció a Wanda Nara hacer la entrega de las pequeñas en Estados Unidos", lanzó Paula Varela.
A pesar de su batalla judicial por el pago de la cuota alimentaria, la panelista reveló que Wanda Nara estaría de acuerdo y se verían todos en Miami donde el jugador llegaría con la China Suárez.
Wanda Nara furiosa con Mauro Icardi tras su escándalo en un boliche
La China Suárez y Mauro Icardi salieron de fiesta el jueves por la noche, protagonizaron un escándalo y Wanda Nara no se quedó callada. Según revelaron en LAM, la pareja cenó en Gardiner y luego siguieron su velada en el boliche Tequila, donde la actriz tuvo un ataque de celos.
Lejos de dejarlo ahí, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.
“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.
Además, trascendió que durante esa noche la China Suárez agarró de los pelos y le gritó a una joven que Mauro Icardi habría querido seducir a sus espaldas, robándose la atención de todos los presentes en el boliche.