¡Insólito! Cuál es el vínculo entre Wanda Nara y Ekaterina, la joven que enloqueció a Mauro Icardi

¿Wanda Nara conoce a Ekaterina Ojeda?.

Horas antes, Wanda Nara explotó de furia en su cuenta de X y trató a Mauro Icardi de borracho e irresponsable en medio de la batalla judicial contra el jugador por el pago de la cuota alimentaria.“Peor es mostrarse borracho en discotecas cuando un club te pidió de mil modos que no pasara más. En mi gestión no recuerdo fotos borracho jamás. Eso es preocupante, más un papa que ve a sus hijas tan poco que se la pase en una discoteca y al otro día durmiendo todo el día. ¿Por qué trasnocho de los pelos en una discoteca? Un horror", escribió Wanda Nara indignada.

Cuántos millones le pide Wanda Nara a Mauro Icardi de cuota alimentaria

Luego de que en LAM confirmaran el pedido de Wanda Nara para que Mauro Icardi no pueda abandonar el país hasta pagar la cuota alimentaria, salió a la luz cuánto dinero le pide la rubia al jugador del Galatasaray.

En Intrusos, fue Paula Varela quien en comunicación con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, reveló el monto que lo indignó."Wanda Nara fijó como cuota alimentaria 30 mil dólares", contó en el ciclo y Elba salió con los tapones de punta.

"Con ese monto que dijeron es desproporcionado para vivir en Argentina es desproporcionado. Ese número es desproporcionado", dijo la letrada furiosa por la situación y pedidos de Wanda Nara en los últimos días.

"Exigimos que Wanda determine cuáles son los egresos de las niñas. La cuota es desproporcionada", sostuvo Marcovecchio tras la audiencia con Ana Rosenfeld en la que confirmó no hubo acuerdo entre las partes.