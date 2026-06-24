La impactante foto de la hija de Wanda Nara lesionada y en camilla

La foto de la hija de Wanda Nara en una camilla que causó conmoción.

Al ver la molestia que sentía su hija amyor, Mauro Icardi la llevó a un médico de su confianza sin avisarle a Wanda Nara lo que provocó el ataque de ira de la conductora que salió con los tapones de punta.

Cuántos millones le pide Wanda Nara a Mauro Icardi de cuota alimentaria

Luego de que en LAM confirmaran el pedido de Wanda Nara para que Mauro Icardi no pueda abandonar el país hasta pagar la cuota alimentaria, salió a la luz cuánto dinero le pide la rubia al jugador del Galatasaray.

En Intrusos, fue Paula Varela quien en comunicación con Elba Marcovecchio, abogada del futbolista, reveló el monto que lo indignó."Wanda Nara fijó como cuota alimentaria 30 mil dólares", contó en el ciclo y Elba salió con los tapones de punta.

"Con ese monto que dijeron es desproporcionado para vivir en Argentina es desproporcionado. Ese número es desproporcionado", dijo la letrada furiosa por la situación y pedidos de Wanda Nara en los últimos días.

"Exigimos que Wanda determine cuáles son los egresos de las niñas. La cuota es desproporcionada", sostuvo Marcovecchio tras la audiencia con Ana Rosenfeld en la que confirmó no hubo acuerdo entre las partes.