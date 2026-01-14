Intensa búsqueda en Mendoza de un chico de 20 años que fue visto por última vez en San Luis

Un policía de San Luis es la última persona que se sabe que lo vio. Luego de identificarlo y preguntarle dónde vivía, el joven le contó que estaba en la ONG de donde se había ido luego de un problema con una persona.

Al no tener antecedentes ni medidas pendientes, el policía lo acercó hasta la localidad puntana de Balde, a 55 kilómetros de Desaguadero. Le habría dicho al efectivo que quería llegar a Mendoza para buscar a su familia, quien vivió un tiempo en Uspallata.

La búsqueda de un joven de 20 años en Mendoza

Marcela contó que Federico ingresó a la ONG Remar en noviembre del 2024. Antes de eso pasó por otras instituciones privadas y públicas, y no tuvieron el resultado esperado por el joven, por lo que en aquel año intentaron con esta posibilidad.

Ella vivía en ese momento en Uspallata y acompañó en todo momento a su hijo. La misma ONG lo derivó a San Luis, para que estuviese un poco más lejos de su familia y no quiera regresar rápidamente a su casa.

Federico Liendo busqueda mendoza san luis 2 Este es el pedido de la madre de Federico Liando, mientras la Policía sigue su búsqueda.

La mujer contó que la última comunicación directa que tuvo con él fue en julio de 2025, para su cumpleaños, un día muy especial en el que a Federico no le gustaba que lo saludaran.

Por su enojo, no quiso volver a hablar con su madre, pero ella llamaba periódicamente para saber cómo estaba Federico. Pero por esa incomunicación, el joven nunca se enteró su madre ahora reside en Casilda, Santa Fe, por lo que en Mendoza no tiene ningún allegado ni conocido.

Marcela viajó a San Luis desde que se enteró que su hijo se había ido de Remar, para tratar de buscarlo por sus propios medios. Aseguró que por donde camina va con la foto de su hijo y pregunta si alguien lo vio.

Federico Liendo tiene 20 años, es de contextura delgada, mide 1,65 de altura, es de tez blanca, ojos marroles, cabello rubio oscuro y podría tener barba. La última vez que lo vieron llevaba puesto un pantalón de jogging gris, una campera camuflada y zapatillas negras marca Nike.

Su madre sostuvo que sigue la búsqueda y que la angustia es cada vez mayor al no saber nada de su hijo. Pidió que si alguien sabe algo de él le avise a su celular al 341 3400701, o directamente al 911.