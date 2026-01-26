Qué quiere decir que tu perro gire en círculos antes de echarse y cuándo hay que preocuparse

Expertos en comportamiento animal señalan que este giro también tiene componentes de orientación y comunicación:

Vigilancia final: permite al perro realizar un último escaneo de 360 grados para localizar depredadores antes de descansar.

permite al perro realizar un último escaneo de 360 grados para localizar depredadores antes de descansar. Control térmico: en climas extremos, girar les ayudaba a remover tierra fresca en verano o amontonar follaje para conservar el calor en invierno.

en climas extremos, girar les ayudaba a remover tierra fresca en verano o amontonar follaje para conservar el calor en invierno. Marcaje invisible: al pisar el área, activan glándulas en sus almohadillas que liberan feromonas, indicando a otros animales que ese espacio ya tiene dueño.

mascota, perro Este comportamiento funciona como una especie de marcaje invisible.

Ya lo sabes, la próxima vez que veas a tu mascota haciendo su "danza" antes de dormir, recuerda que no solo está buscando comodidad; está honrando un instinto de protección que ha mantenido a su especie a salvo durante miles de años.

Cuándo deja de ser normal este comporamiento

Aunque el ritual suele durar entre una y tres vueltas, los veterinarios advierten que hay señales de alerta. Si notas que tu mascota gira de forma obsesiva, compulsiva o parece no encontrar la paz, podría estar atravesando alguno de los siguientes diagnósticos: