Qué quiere decir que tu perro gire en círculos antes de echarse y cuándo hay que preocuparse

Si alguna vez has observado a tu perro dar varias vueltas sobre su propio eje antes de finalmente desplomarse en su cama, has sido testigo de un ritual milenario que ha venido pasando de generaciones en generaciones. Conocé los detalles.
Para los ancestros de nuestras mascotas, el suelo no era suave. Girar en círculos cumplía una función vital de ingeniería natural: al caminar sobre la hierba alta, la maleza o la nieve, lograban aplanar el terreno para crear una superficie uniforme y cómoda.
Qué quiere decir que tu perro gire en círculos antes de echarse
Además de la comodidad, este movimiento servía como una inspección de seguridad. Al girar, el perro podía detectar y ahuyentar a posibles amenazas ocultas, como serpientes, insectos o pequeños roedores, antes de quedar vulnerable durante el sueño.
Expertos en comportamiento animal señalan que este giro también tiene componentes de orientación y comunicación:
- Vigilancia final: permite al perro realizar un último escaneo de 360 grados para localizar depredadores antes de descansar.
- Control térmico: en climas extremos, girar les ayudaba a remover tierra fresca en verano o amontonar follaje para conservar el calor en invierno.
- Marcaje invisible: al pisar el área, activan glándulas en sus almohadillas que liberan feromonas, indicando a otros animales que ese espacio ya tiene dueño.
Ya lo sabes, la próxima vez que veas a tu mascota haciendo su "danza" antes de dormir, recuerda que no solo está buscando comodidad; está honrando un instinto de protección que ha mantenido a su especie a salvo durante miles de años.
Cuándo deja de ser normal este comporamiento
Aunque el ritual suele durar entre una y tres vueltas, los veterinarios advierten que hay señales de alerta. Si notas que tu mascota gira de forma obsesiva, compulsiva o parece no encontrar la paz, podría estar atravesando alguno de los siguientes diagnósticos:
- Ansiedad o estrés: un comportamiento repetitivo sin fin puede indicar malestar emocional.
- Dolor físico: especialmente en perros mayores, el exceso de giros puede ser un intento fallido de aliviar dolores articulares o de columna.
- Problemas neurológicos: si el giro es desorientado o el perro camina en círculos cerrados sin motivo, es crucial acudir a una clínica veterinaria.