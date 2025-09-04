Tiene cuatro letras: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina.

El nombre que tan solo ocho personas llevan en Argentina

Un nombre de origen griego se conoció en los últimos años que lo llevan menos de diez personas en todo el país. Ese nombre poco conocido es Ivis, que según los conocedores tiene que ver con cualidades relacionadas a la belleza, la nobleza y la inteligencia. El nombre Ivis alcanzó su máxima popularidad en la década del '30 y ninguna mujer lo ha registrado en Argentina desde 1981.

Como ocurre con muchos casos de nombres poco comunes, en los últimos años ese nombre volvió a aparecer, todo inspirado en cuestiones de la moda, estilos de vida, movimientos sociales y otras particularidades. Seguramente el nombre Ivis no será el único caso y en ese sentido será considerado en el ámbito familiar como una opción diferente.

Los nombres más populares de 1920 a 2010 en Argentina

Las tendencias de los nombres fueron variando y en ese sentido también se tuvieron en cuenta distintas elecciones al momento de registrar a un hijo en el RENAPER. Mientras varios se esos nombres se mantuvieron o resurgieron con el paso del tiempo, como Belén o Ángel, otros nombres como Ivis no se volvieron a repetir.

Registro beba nombres Son poco conocidos suelen aparecer y años después quedan en el olvido: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina.

Los nombres de mujeres que cambiaron con el tiempo

1920: Maria

1930: Maria

1940: Ana Maria

1950: Ana Maria

1960: Norma Beatriz

1970: Maria Laura

1980: Maria Laura

1990: Maria Belen

2000: Valentina

2010: Martina

Los nombres de hombres que cambiaron con el tiempo