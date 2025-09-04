Inicio Sociedad Letras
Curiosidades

Tiene cuatro letras: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina

Son poco conocidos suelen aparecer y con el correr de los años quedan en el olvido: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina

Por UNO
Tiene cuatro letras: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina.

Tiene cuatro letras: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina.

Foto gentileza a24.com

El tema de los nombres raros o poco conocidos es materia de estudio por personas que dedican parte de su tiempo a encontrarle el origen o su particularidad. Hay nombres de cuatro letras que han sido poco utilizados y están ligados a alguna ascendencia familiar que en algunos casos resultan desconocidos y con el tiempo han ido perdiendo relevancia.

De acuerdo a los registros de RENAPER, un nombre de mujer de solo cuatro letras ha sido compartido en ocho ocasiones en Argentina. Ese nombre empezó a ser utilizado a principios del siglo XX y tras ser elegidos para llamar a esas niñas recién nacidas, quedó olvidado en el tiempo.

Registro beba nacida
Al momento de nacer una ni&ntilde;a, se genera un debate familiar sobre qu&eacute; nombre ponerle y generalmente no hay acuerdo

Al momento de nacer una niña, se genera un debate familiar sobre qué nombre ponerle y generalmente no hay acuerdo

Para aquellas familias que deben nombrar a una niña y no han logrado un acuerdo, es una opción a tener en cuenta. Más allá de que los integrantes de la familia, es especial los padres prefieren un nombre más tradicional o conocido, otros buscan uno más original y diferente. Tal vez para estos últimos puede resultar una alternativa atractiva.

El nombre que tan solo ocho personas llevan en Argentina

Un nombre de origen griego se conoció en los últimos años que lo llevan menos de diez personas en todo el país. Ese nombre poco conocido es Ivis, que según los conocedores tiene que ver con cualidades relacionadas a la belleza, la nobleza y la inteligencia. El nombre Ivis alcanzó su máxima popularidad en la década del '30 y ninguna mujer lo ha registrado en Argentina desde 1981.

Como ocurre con muchos casos de nombres poco comunes, en los últimos años ese nombre volvió a aparecer, todo inspirado en cuestiones de la moda, estilos de vida, movimientos sociales y otras particularidades. Seguramente el nombre Ivis no será el único caso y en ese sentido será considerado en el ámbito familiar como una opción diferente.

Los nombres más populares de 1920 a 2010 en Argentina

Las tendencias de los nombres fueron variando y en ese sentido también se tuvieron en cuenta distintas elecciones al momento de registrar a un hijo en el RENAPER. Mientras varios se esos nombres se mantuvieron o resurgieron con el paso del tiempo, como Belén o Ángel, otros nombres como Ivis no se volvieron a repetir.

Registro beba nombres
Son poco conocidos suelen aparecer y a&ntilde;os despu&eacute;s quedan en el olvido: el nombre de mujer que se registr&oacute; s&oacute;lo ocho veces en Argentina.

Son poco conocidos suelen aparecer y años después quedan en el olvido: el nombre de mujer que se registró sólo ocho veces en Argentina.

Los nombres de mujeres que cambiaron con el tiempo

  • 1920: Maria
  • 1930: Maria
  • 1940: Ana Maria
  • 1950: Ana Maria
  • 1960: Norma Beatriz
  • 1970: Maria Laura
  • 1980: Maria Laura
  • 1990: Maria Belen
  • 2000: Valentina
  • 2010: Martina

Los nombres de hombres que cambiaron con el tiempo

  • 1920: José
  • 1930: Juan Carlos
  • 1940: Juan Carlos
  • 1950: Juan Carlos
  • 1960: Juan Carlos
  • 1970: Miguel Angel
  • 1980: Miguel Angel
  • 1990: Juan Manuel
  • 2000: Santiago
  • 2010: Benjamin

Temas relacionados:

Te puede interesar