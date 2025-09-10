La progestina también hace que la mucosidad alrededor del cuello uterino de una mujer se vuelva espesa y pegajosa. Esto impide que los espermatozoides entren al útero.

Cuáles son las consecuencias

Las pastillas anticonceptivas solo funcionan bien si la mujer se acuerda de tomarlas sin pasar por alto ni un solo día. De cada 100 mujeres que toman pastillas correctamente durante un año, solo 2 o 3 quedan embarazadas.

Estas pueden causar muchos efectos secundarios. Estos incluyen:

Cambios en los ciclos menstruales, ausencia de ciclos menstruales, sangrado adicional

Náuseas, cambios del estado de ánimo, empeoramiento de las migrañas (principalmente debido a los estrógenos)

Sensibilidad en las mamas y aumento de peso

dolor de cabeza Algunas personas son más sensibles a los cambios hormonales

Los riesgos poco frecuentes, pero peligrosos por tomar pastillas anticonceptivas, incluyen:

Coágulos de sangre

Ataque cardíaco

Presión arterial alta

Accidente cerebrovascular

Además hay razones para creer que las hormonas desempeñan un papel en la depresión. Las mujeres tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los hombres de sufrir depresión, una diferencia que comienza durante la pubertad.

Los cambios en los niveles de estrógenos pueden explicar por qué algunas personas experimentan síntomas depresivos con más frecuencia durante la fase premenstrual, el posparto y la perimenopausia