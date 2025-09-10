En un estudio

En un estudio, más de 1 de cada 10 usuarias del implante declararon cambios de humor

Muchas mujeres alrededor del mundo toman pastillas anticonceptivas como método de protección o por enfermedades. Pero no todas conocen la gran cantidad de consecuencias que existen por el simple hecho de tomar una pastilla todos los días. A continuación te contaremos todos los detalles.

Que tienen las pastillas

Según MedlinePlus, las píldoras anticonceptivas (BCPs, por sus siglas en inglés) contienen 2 formas de hormonas artificiales denominadas estrógeno y progestina. Estas hormonas se producen de manera natural en los ovarios de una mujer. Las pastillas pueden contener ambas hormonas o progestina solamente.

pastilla
Los anticonceptivos hormonales pueden empeorar la depresi&oacute;n en algunas personas&nbsp;

Los anticonceptivos hormonales pueden empeorar la depresión en algunas personas

Ambas hormonas impiden que el ovario de una mujer libere un óvulo durante su ciclo menstrual (lo que se llama ovulación). Ellas hacen esto cambiando los niveles de las hormonas naturales que el cuerpo produce.

La progestina también hace que la mucosidad alrededor del cuello uterino de una mujer se vuelva espesa y pegajosa. Esto impide que los espermatozoides entren al útero.

Cuáles son las consecuencias

Las pastillas anticonceptivas solo funcionan bien si la mujer se acuerda de tomarlas sin pasar por alto ni un solo día. De cada 100 mujeres que toman pastillas correctamente durante un año, solo 2 o 3 quedan embarazadas.

Estas pueden causar muchos efectos secundarios. Estos incluyen:

  • Cambios en los ciclos menstruales, ausencia de ciclos menstruales, sangrado adicional
  • Náuseas, cambios del estado de ánimo, empeoramiento de las migrañas (principalmente debido a los estrógenos)
  • Sensibilidad en las mamas y aumento de peso
dolor de cabeza
Algunas personas son m&aacute;s sensibles a los cambios hormonales

Algunas personas son más sensibles a los cambios hormonales

Los riesgos poco frecuentes, pero peligrosos por tomar pastillas anticonceptivas, incluyen:

  • Coágulos de sangre
  • Ataque cardíaco
  • Presión arterial alta
  • Accidente cerebrovascular

Además hay razones para creer que las hormonas desempeñan un papel en la depresión. Las mujeres tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los hombres de sufrir depresión, una diferencia que comienza durante la pubertad.

Los cambios en los niveles de estrógenos pueden explicar por qué algunas personas experimentan síntomas depresivos con más frecuencia durante la fase premenstrual, el posparto y la perimenopausia

Temas relacionados:

Te puede interesar