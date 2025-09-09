La mujer que murió en un accidente en Guaymallén era una proteccionista de animales

Cuando llegaron los médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmaron que Mary Corvalán había muerto como consecuencia de los golpes que sufrió en el choque.

La gente que vive en la zona aseguró que Mary no alcanzó a cruzar con su auto la calle Buenos Vecinos, donde los vehículos circulan a muy alta velocidad. Incluso reclamaron alguna medida para evitar más accidentes.

Quién era la víctima del accidente en Guaymallén

Mary Corvalán era miembro de la organización Salvando Patas, la cual se dedica a rescatar, rehabilitar y castrar animales para luego darlos en adopción. Todo esto lo hacen gracias a las personas que la forman, ya que no tienen un refugio para los animales.

Integrantes de Salvando Patas aseguraron que Mary siempre rescató y cuidó animales desde muy chica, y hacía años que estaba con ellos. "Siempre ofrecía tránsito para perros o gatos, después se encariñaba y muchos los adoptaba", indicaron.

accidente Mary Corvalan animales 2 Mary Corvalán amaba a los animales y siempre estaba dispuesta para ayudar. Murió en un accidente y ahora buscan hogar para una gatita. Foto: redes sociales

"Una lástima lo que ha sucedido. Ella se la rebuscaba siempre para darles de comer a sus animales y que tuvieran atención veterinaria. No les faltaba nada", lamentó una allegada.

Tras su muerte, su familia decidió quedarse con algunos de los perros que tenía la mujer, mientras que el resto fueron entregados a otras proteccionistas.

Solo falta la adopción de Esponjita, una gata que sigue viva gracias a Mary Corvalán, ya que en una veterinaria habían recomendado darle la eutanasia porque padecía una parálisis en las patas traseras.

Buscan hogar para Esponjita

La gatita tiene 9 meses, es muy dulce y agradecida, pero con una condición que la hace especial. Fue adoptada por Mary Corvalán con mucho amor, luego de tenerla un tiempo en tránsito hasta que decidió quedársela.

Ahora, la organización Salvando Patas difundió sus fotos para buscarle un nuevo hogar donde tenga toda la atención necesaria.

"Llegó a Salvando Patas en noviembre, nacida con sus patitas traseras inmóviles. A pesar de su condición, siempre fue una gatita llena de vida y amor", publicaron en sus redes.

Agregaron: "Conseguimos que fuera adoptada por Mary Corvalán, una mujer de gran corazón que le dio un hogar lleno de cariño. Pero nos toca dar una noticia tristísima: Mary sufrió un accidente automovilístico y falleció, dejando a todos sus animalitos sin familia".

Animales gata Esponjita Esponjita es la gata que busca hogar tras la muerte de su tutora en un accidente en Guaymallén.

Sus compañeros proteccionistas se acercaron a la familia para darle sus condolencias y ayudarlos con los animales. Algunos permanecerán en su casa y otros ya fueron reubicados. Pero falta Esponjita.

Señalaron que la gatita tiene 9 meses y que sí o sí debe usar pañales: "No contiene esfínteres, cuando su vejiga o intestino se llenan elimina sin control. Está castrada y se maneja súper bien a pesar de su condición. Es una gatita dulce, joven y fuerte, que solo necesita una familia que la ame y la cuide".

Tras el lamentable accidente que terminó con la vida de su tutora, buscan un lugar de tránsito para que la gata tenga los cuidados que requiere o una familia definitiva que le brinde cariño. Quienes estén interesaros pueden comunicarse al WhatsApp 2616661132.