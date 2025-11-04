El llamativo caso del pibe que le provocó la muerte a otro porque le robó la gallina

muerte-galllina-Jeremías-Nahuel-Fredes Jeremías Nahuel Fredes tenía 18 años cuando fue herido de muerte, en enero de 2023.

Muerte por una gallina

La discusión que terminó con una drástica muerte, comenzó por el robo de una gallina del patio de una vivienda, de la cual su dueño se dirigió a donde estaba Ledesma para reclamar su devolución. Allí se generó una pelea entre ambos y Jeremías Fredes apoyó al denunciante, mientras que Ledesma se alineó con el grupo acusado de robar la gallina.

Según atestiguaron personas que vieron los hechos, los allegados a Ledesma ingresaron a su vivienda y se armaron para atacar al grupo del denunciante del robo. En ese contexto, Ledesma tomó un arma de fuego y disparó contra Fredes, hiriéndolo primero en las piernas.

Fredes intentó huir pero el agresor le efectuó otro disparo por la espalda, que resultó mortal. Ledesma permaneció prófugo durante seis meses hasta que fue detenido el 28 de junio de 2023.