Corte de agua: este miércoles 12 de noviembre varias zonas se quedan sin servicio

Además, se realizarán trabajos que forman parte de la obra de recambio de cañerías que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DiPAC) lleva adelante en la intersección de las calles 476 y 13 C, en City Bell.

Producto de estas tareas, podría verse afectado con baja presión y/o posible falta de agua la zona delimitada por las calles 476 hasta 471; y desde Camino Centenario hasta calle 15 A.

Por lo expuesto, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas, limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales. Una vez finalizadas las tareas, el servicio se restablecerá en forma paulatina.

corte de agua en bs as Hay cortes de agua en General Rodríguez y City Bell.

Recomendaciones para los usuarios

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes.

Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.