Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este jueves 27 de noviembre

El precio del dólar en cada banco este jueves 27 de noviembre

Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este jueves 27 de noviembre, será el siguiente:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.470

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.475

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.430

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.470

Banco Credicoop: $1.470

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.475

Banco de Comercio: $1.455

No obstante, a pesar del aumento en el dólar, su precio aún se mantiene alejado de los $1.515 que llegó a tener hace un mes, previo a las elecciones legislativas en las que se impuso La Libertad Avanza.

El precio del dólar blue el jueves 27 de noviembre

Las cuevas también tienen confirmado el precio que podría tener el dólar blue durante el jueves por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo. En ese sentido, las cuevas arrancaron a vender el dólar blue a $1.455 este miércoles y lo llevaron rápidamente a $1.460, que es el precio con el que arrancarán este jueves.

Vale destacar que desde hace una semana el dólar blue mantiene su precio por debajo del dólar oficial, en una tendencia que parece que durará un poco más de tiempo.