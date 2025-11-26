Confirmado el precio del dólar cuando abran los bancos este jueves 27 de noviembre

Los bancos más importantes de Argentina le confirmaron al Banco Central cuál será el precio de venta del dólar este jueves 27 de noviembre, cuando queden habilitadas las operaciones cambiarias.
Después de una jornada en la que el dólar tuvo poco movimiento, las entidades bancarias le comunicaron, de manera oficial, al Banco Central el precio al que el público en general podrá conseguir los dólares, ya sea en las sucursales o a través del home banking.
Vale recordar que la semana pasada, el dólar cerró a $1.450 y en el comienzo de esta semana, su valor aumentó, provocando varias expectativas por su futuro comportamiento durante la semana.
El precio del dólar en cada banco este jueves 27 de noviembre
Según lo dado a conocer por cada uno de los bancos al Banco Central de la República Argentina, el precio del dólar este jueves 27 de noviembre, será el siguiente:
- Banco Galicia: $1.475
- Banco Nación: $1.470
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.475
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.430
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.475
- Brubank: $1.470
- Banco Credicoop: $1.470
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.475
- Banco de Comercio: $1.455
No obstante, a pesar del aumento en el dólar, su precio aún se mantiene alejado de los $1.515 que llegó a tener hace un mes, previo a las elecciones legislativas en las que se impuso La Libertad Avanza.
El precio del dólar blue el jueves 27 de noviembre
Las cuevas también tienen confirmado el precio que podría tener el dólar blue durante el jueves por la mañana, cuando se inicien las actividades bancarias y los "arbolitos" comiencen su trabajo. En ese sentido, las cuevas arrancaron a vender el dólar blue a $1.455 este miércoles y lo llevaron rápidamente a $1.460, que es el precio con el que arrancarán este jueves.
Vale destacar que desde hace una semana el dólar blue mantiene su precio por debajo del dólar oficial, en una tendencia que parece que durará un poco más de tiempo.