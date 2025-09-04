Investigan cómo un adolescente de 15 años fue baleado en una pierna mientras estaba con sus hermanitas

Quedó internado el chico que recibió un disparo en una pierna

Investigan cuál fue el arma de fuego que se disparó, ya que algunos trascendidos indicaron que era del padre, pero no la 9 milímetros reglamentaria de la Policía.

Además, en la casa estaban sus dos hermanas de 6 y 8 años, y los pesquisas tratan de determinar quién manipulaba el arma en el momento del disparo. Hay varias hipótesis, entre ellas la posibilidad que alguna de las niñas haya accedido al arma de fuego y se escapó el disparo o que haya sido el mismo adolescente quien apretó el gatillo accidentalmente.

Hospital Central (11).jpeg El chico de 15 años ingresó al hospital con una herida por un disparo en su pierna izquierda. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Una ambulancia llegó a la casa de calle Félix Suárez, asistieron al chico herido y fue trasladado primero al Hospital Notti, donde lo estabilizaron y fue derivado al Central.

Los médicos indicaron que el disparo atravesó su pierna izquierda, que está lúcido y le realizan transfusiones de sangre. Evalúan una lesión vascular y quedó internado.