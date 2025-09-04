Inicio Policiales disparo
Investigan cómo un adolescente de 15 años fue baleado en una pierna mientras estaba con sus hermanitas

Fue llevado a un hospital por el disparo cuando estaba en su casa de Guaymallén con sus hermanas más chicas. Investigan si él manipulaba el arma de fuego

El chico de 15 años quedó internado por el disparo que recibió en su pierna en su casa de Guaymallén. Investigan de quién era el arma y cómo fue el hecho.

Un confuso hecho ocurrido en Guaymallén es investigado, donde lo único claro es que un chico de 15 años recibió un disparo en su pierna izquierda cuando estaba en su casa junto a sus hermanitas de 6 y 8 años. El adolescente fue llevado al Hospital Central donde quedó internado

El disparo se escuchó desde el interior de una casa de calle Félix Suárez, entre calles Gutemberg y Pavón, de Guaymallén, y un chico de 15 años salió con una herida en su pierna izquierda.

Su madre, su madre y la pareja del padre son policías. Incluso un hermano mayor también. Investigan cómo terminó con un disparo en su pierna. Imagen ilustrativa.

El joven estaba en la casa de su padre, quien está en pareja con una mujer que no es la madre del adolescente. Ambos son policías, al igual que su madre biológica y un hermano mayor.

Quedó internado el chico que recibió un disparo en una pierna

Investigan cuál fue el arma de fuego que se disparó, ya que algunos trascendidos indicaron que era del padre, pero no la 9 milímetros reglamentaria de la Policía.

Además, en la casa estaban sus dos hermanas de 6 y 8 años, y los pesquisas tratan de determinar quién manipulaba el arma en el momento del disparo. Hay varias hipótesis, entre ellas la posibilidad que alguna de las niñas haya accedido al arma de fuego y se escapó el disparo o que haya sido el mismo adolescente quien apretó el gatillo accidentalmente.

El chico de 15 a&ntilde;os ingres&oacute; al hospital con una herida por un disparo en su pierna izquierda. Imagen ilustrativa.

Una ambulancia llegó a la casa de calle Félix Suárez, asistieron al chico herido y fue trasladado primero al Hospital Notti, donde lo estabilizaron y fue derivado al Central.

Los médicos indicaron que el disparo atravesó su pierna izquierda, que está lúcido y le realizan transfusiones de sangre. Evalúan una lesión vascular y quedó internado.

