Nena baleada en Godoy Cruz: doble imputación al adolescente y detención en comisaría

allanamiento barrio la gloria nena baleada godoy cruz El operativo donde fue detenido el sospechoso del ataque a la nena baleada. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

En el momento de la imputación, el adolescente optó por no declarar. Fuentes ligadas a la causa adelantaron que durante el fin de semana quedará alojado en la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (Upana) -ex Comisaría del Menor-. Luego se determinará si continuará privado de su libertad en la Dirección de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil -ex COSE-.

Por otro lado, el expediente penal no pasará a la Fiscalía Penal de Menores ya que en la principal teoría es que el ataque contra la nena baleada fue instigado por un mayor de edad y podría haber nuevas imputaciones en los próximos días. En ese sentido, el nombre del preso Pedro Piter Morales (30) suena con fuerza desde un principio, aunque todavía no está formalizado en el expediente.

La nena baleada en Godoy Cruz

El ataque armado ocurrió el 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte. Una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa.

pedro morales preso Piter Morales, el preso sospechado del ataque a la nena baleada.

En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, quien está alojado en el penal de Almafuerte.

En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.

La nena belada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo sobreponer y fue dada de alta el fin de semana pasado.