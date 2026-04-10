Desde aquel 21 de marzo en que una niña de 11 años casi muere acribillada a disparos en Godoy Cruz hasta la detención del principal sospechoso, el miércoles pasado, quedó en evidencia que se trata de una causa sensible. No sólo porque el presunto autor del ataque a la nena baleada también es menor de edad, sino por el contexto de venganzas carcelarias y narcotráfico que envuelve al caso.
Nena baleada en Godoy Cruz: doble imputación al adolescente y detención en comisaría
En los próximos días se definirá dónde continúa detenido el presunto atacante de la nena baleada y si hay más imputados en la causa
Luego de un importante operativo que se realizó el miércoles en el barrio La Gloria e inmediaciones, las autoridades lograron detener a una adolescente de 17 años sindicado como el autor de los disparos que dejaron malherida a la niña de 11 años. El sospechoso quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta, quén lo imputó por 2 hechos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
La doble imputación se debe a que el hecho no sólo abarca a la nena baleada sino a su hermano que en medio de la balacera salió corriendo de la casa y también dispararon en su contra, aunque no fue herido.
En el momento de la imputación, el adolescente optó por no declarar. Fuentes ligadas a la causa adelantaron que durante el fin de semana quedará alojado en la Unidad de Procedimientos y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (Upana) -ex Comisaría del Menor-. Luego se determinará si continuará privado de su libertad en la Dirección de Internación de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil -ex COSE-.
Por otro lado, el expediente penal no pasará a la Fiscalía Penal de Menores ya que en la principal teoría es que el ataque contra la nena baleada fue instigado por un mayor de edad y podría haber nuevas imputaciones en los próximos días. En ese sentido, el nombre del preso Pedro Piter Morales (30) suena con fuerza desde un principio, aunque todavía no está formalizado en el expediente.
La nena baleada en Godoy Cruz
El ataque armado ocurrió el 21 de marzo pasado en el barrio Los Barrancos, de Godoy Cruz está contextualizando en una pesquisa de la Justicia Federal que el preso participaba de una banda de narcotraficantes con movimientos adentro y afuera del penal de Almafuerte. Una niña de 11 años fue acribillada de 4 disparos cuando tocaron la puerta de su casa.
En la investigación surgió la teoría de que el ataque armado habría sido motivado por una venganza carcelaria contra su padre, quien está alojado en el penal de Almafuerte.
En ese contexto es que surgió la sospecha de que Piter Morales habría sido el autor intelectual de la balacera.
La nena belada quedó internada en el hospital Notti en grave estado de salud. Incluso los médicos evaluaron amputarle una de las piernas, aunque finalmente se pudo sobreponer y fue dada de alta el fin de semana pasado.