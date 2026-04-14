Un violento episodio sacudió la tranquilidad de la provincia de Sanliurfa este martes por la mañana. Un adolescente armado con una escopeta ingresó a las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica y Profesional Ahmet Koyuncu, donde comenzó a disparar de forma indiscriminada. El ataque generó pánico inmediato entre los presentes, quienes intentaron buscar refugio para salvar sus vidas.
Adolescente abrió fuego con una escopeta en una escuela: el video del momento
Un adolescente de 19 años protagonizó un tiroteo un centro educativo en el distrito de Siverek y dejó un saldo de 16 heridos antes de quitarse la vida
El agresor, identificado como un antiguo estudiante de la institución, logró herir a un total de 16 personas durante su recorrido por el recinto. Las autoridades locales confirmaron que entre las víctimas hay diez alumnos, cuatro docentes, un oficial de policía y un empleado de la cafetería. El video de las cámaras de seguridad registró los momentos de tensión vividos en los pasillos y patios.
Detalles del ataque
Las fuerzas de seguridad especial acudieron rápidamente al sitio tras los primeros reportes de disparos. Según las declaraciones del gobernador Hasan Sildak, el atacante cursó allí solamente un año durante el noveno grado. No existían registros criminales previos que permitieran anticipar una conducta de este tipo en el joven responsable del tiroteo.
Varios testigos relataron que el agresor entró por la puerta principal con el arma de largo alcance y disparó primero en el patio. Posteriormente, avanzó hacia el interior de la estructura para continuar con la agresión en las aulas. La situación en Turquía despertó una gran preocupación, dado que este tipo de incidentes no resultan frecuentes en el sistema escolar del país.
Las ambulancias trasladaron a los heridos hacia el Hospital Estatal de Siverek para recibir atención de urgencia. Cinco de los afectados requirieron un traslado posterior a centros de mayor complejidad en el centro de la ciudad debido a la gravedad de sus lesiones. El adolescente decidió terminar con su vida utilizando la misma arma cuando la policía logró acorralarlo.
El Ministerio del Interior inició una investigación para esclarecer los motivos que originaron este hecho lamentable. Algunos estudiantes saltaron por las ventanas para escapar del peligro mientras el video del incidente comenzaba a circular en medios locales. Las clases quedaron suspendidas y el edificio fue evacuado totalmente para permitir las pericias correspondientes de las unidades de criminalística.
Haz click en este link para ver el video del ataque. ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.