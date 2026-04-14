Adolescente abrió fuego con una escopeta en una escuela: el video del momento

vistima La secuencia obtenida por el sistema de monitoreo interno muestra el instante en que alumnos y docentes caen al suelo o corren buscando refugio ante la proximidad del agresor. El tirador hirió a diez estudiantes y cuatro profesores, además de un policía y un trabajador escolar, antes de que las unidades de emergencia lograran ingresar al edificio para asistir a los heridos en estado grave.

Varios testigos relataron que el agresor entró por la puerta principal con el arma de largo alcance y disparó primero en el patio. Posteriormente, avanzó hacia el interior de la estructura para continuar con la agresión en las aulas. La situación en Turquía despertó una gran preocupación, dado que este tipo de incidentes no resultan frecuentes en el sistema escolar del país.

Las ambulancias trasladaron a los heridos hacia el Hospital Estatal de Siverek para recibir atención de urgencia. Cinco de los afectados requirieron un traslado posterior a centros de mayor complejidad en el centro de la ciudad debido a la gravedad de sus lesiones. El adolescente decidió terminar con su vida utilizando la misma arma cuando la policía logró acorralarlo.

El Ministerio del Interior inició una investigación para esclarecer los motivos que originaron este hecho lamentable. Algunos estudiantes saltaron por las ventanas para escapar del peligro mientras el video del incidente comenzaba a circular en medios locales. Las clases quedaron suspendidas y el edificio fue evacuado totalmente para permitir las pericias correspondientes de las unidades de criminalística.

Haz click en este link para ver el video del ataque. ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES.