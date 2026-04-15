Ranking de inflación en América del Sur: qué lugar ocupa Argentina

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Cómo les fue a los países vecinos: inflación en América del Sur

La mayoría de las economías sudamericanas y de la región de América del Sur muestran una dinámica de precios mucho más calma, incluso frente a presiones internacionales como el alza del precio del petróleo.

Colombia: Registró un 0,78% en marzo, acumulando un 3,07% en el primer trimestre.

Registró un en marzo, acumulando un 3,07% en el primer trimestre. Brasil y Chile: Mantienen variaciones que consolidan una trayectoria de descenso, lejos de los dos dígitos anuales.

Mantienen variaciones que consolidan una trayectoria de descenso, lejos de los dos dígitos anuales. Uruguay, Ecuador y Bolivia: Se encuentran en la parte baja de la tabla con subas mensuales mínimas o incluso periodos de deflación.

El ranking regional de marzo 2026 (Inflación mensual):

Aquí tienes el ranking de inflación mensual correspondiente a marzo de 2026, de mayor a menor:

Venezuela: 13,1%

13,1% Argentina: 3,4%

3,4% Perú: 2,38%

2,38% Chile: 1,0%

1,0% Brasil: 0,88%

0,88% Paraguay: 0,80%

0,80% Colombia: 0,78%

0,78% Uruguay: 0,41%

0,41% Ecuador: 0,12%

0,12% Bolivia: -0,34%

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Factores que condicionan la estabilidad

El informe destaca que, aunque la tendencia en Argentina es a la baja en comparación con 2025, factores internos y la búsqueda de una convergencia hacia la estabilidad regional mantienen el índice en niveles de alerta. En contraste, países como Paraguay y Chile han logrado cerrar meses con 0% de inflación, demostrando una mayor resiliencia ante los shocks externos.

Para los especialistas, el desafío de Argentina para el próximo trimestre será profundizar la desinflación para intentar salir del "podio negativo" que comparte con Venezuela y acercarse a los estándares de un dígito anual que hoy imperan en casi todo el continente.