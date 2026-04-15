Ranking de inflación en América del Sur: qué lugar ocupa Argentina

El escenario económico en América del Sur muestra realidades contrastantes. Mientras la mayoría de los países de la región logran estabilizar sus precios con variaciones mensuales inferiores al 1%, Argentina continúa registrando cifras que la posicionan en la parte más alta del ranking de la inflación.
Argentina en el podio de la inflación: el dato de marzo
Según los datos oficiales del Indec, la inflación de marzo en Argentina fue del 3,4%. Con este registro, el país se ubicó en el segundo lugar del ranking de inflación en América Latina, siendo superado únicamente por Venezuela, que reportó una suba del 13,1% en el mismo periodo.
A pesar de ocupar una posición elevada, desde el Gobierno Nacional interpretan esta cifra como parte de un "sendero de desaceleración", luego de picos más altos registrados en meses anteriores. Sin embargo, la brecha con el resto de los vecinos sigue siendo significativa.
Cómo les fue a los países vecinos: inflación en América del Sur
La mayoría de las economías sudamericanas y de la región de América del Sur muestran una dinámica de precios mucho más calma, incluso frente a presiones internacionales como el alza del precio del petróleo.
- Colombia: Registró un 0,78% en marzo, acumulando un 3,07% en el primer trimestre.
- Brasil y Chile: Mantienen variaciones que consolidan una trayectoria de descenso, lejos de los dos dígitos anuales.
- Uruguay, Ecuador y Bolivia: Se encuentran en la parte baja de la tabla con subas mensuales mínimas o incluso periodos de deflación.
El ranking regional de marzo 2026 (Inflación mensual):
Aquí tienes el ranking de inflación mensual correspondiente a marzo de 2026, de mayor a menor:
- Venezuela: 13,1%
- Argentina: 3,4%
- Perú: 2,38%
- Chile: 1,0%
- Brasil: 0,88%
- Paraguay: 0,80%
- Colombia: 0,78%
- Uruguay: 0,41%
- Ecuador: 0,12%
- Bolivia: -0,34%
Factores que condicionan la estabilidad
El informe destaca que, aunque la tendencia en Argentina es a la baja en comparación con 2025, factores internos y la búsqueda de una convergencia hacia la estabilidad regional mantienen el índice en niveles de alerta. En contraste, países como Paraguay y Chile han logrado cerrar meses con 0% de inflación, demostrando una mayor resiliencia ante los shocks externos.
Para los especialistas, el desafío de Argentina para el próximo trimestre será profundizar la desinflación para intentar salir del "podio negativo" que comparte con Venezuela y acercarse a los estándares de un dígito anual que hoy imperan en casi todo el continente.