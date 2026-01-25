Crece la tensión: agentes del ICE mataron a un enfermero en otra violenta redada

ICE agentes víctima

El violento episodio ocurrió en medio de acciones llevadas adelante por el ICE, dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ejerce un violento control sobre los inmigrantes en el país.

El lamentable incidente ocurrió poco después de que el pasado 7 de enero, agentes de ICE mataran a tiros a una mujer dentro de su vehículo durante un operativo similar. Esta muerte originó una serie de protestas masivas en distintos barrios de Minneapolis y profundizó el rechazo por parte de la sociedad a la presencia de fuerzas federales en la ciudad.

“Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, escribió el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, en la red social X (antes Twitter).

Un video publicado en redes sociales y verificado por medios locales muestra el momento en que ocurrió el asesinato por parte de los agentes federales. En las imágenes, un grupo de seis o más agentes enmascarados rodea a un hombre que forcejea con ellos y parece resistirse en el suelo.

En ese momento, uno de los uniformados parece golpearlo con la culata de una pistola justo antes de que otro disparara contra la hombre, que quedó inmóvil en el suelo mientras los uniformados se apartaban.

Horas después, se conoció otro video que captó una testigo del episodio. En la grabación, se observa a Pretti grabar con su celular a los agentes de ICE. En ese momento, una mujer fue rociada con gas pimienta por uno de los encapuchados y el enfermero intervino para protegerla. En las imágenes se puede advertir que el hombre no sostenía ninguna arma en sus manos.

Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos comunicó que el hombre estaba armado con una pistola semiautomática de 9 mm y “se resistió violentamente” a los intentos de los oficiales de desarmarlo.

Luego agregó: “El sospechoso también tenía dos cargadores y ninguna identificación; esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”.

ICE agentes violencia

“Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos”, dijo el DHS en X luego del cometido el asesinato.

Fuentes del gobierno estadounidense indicaron que el violento episodio se produjo en medio de “una operación dirigida en Minneapolis contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta”.

Según detalló el jefe policial, la única interacción conocida del fallecido con fuerzas de seguridad había sido por infracciones de tránsito y, de acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, el enfermero contaba con permiso legal para la tenencia y portación de armas.