El Jury rechazó dos pedidos de destitución contra Sergio Marinelli, titular de Irrigación

Sergio Marinelli.jpg Sergio Marinelli fue confirmado en su cargo como superintendente de Irrigación.

La segunda, al otorgamiento de permisos irregulares de perforación de agua subterránea a favor de empresarios y grupos económicos.

En ambos casos, solo 4 de 21 integrantes del cuerpo votaron a favor del Jury de Enjuiciamiento.

El apoyo del Jury a Sergio Marinelli

Este jueves se trataron en el Salón de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia dos expedientes con denuncias contra el titular de Irrigación, Sergio Marinelli. El primer pedido de jury fue rechazado por 15 a 4 votos. El segundo, por 16 a 4.

Los 4 miembros del Jurado que votaron a favor de tratar la destitución del funcionario fueron el senador kirchnerista Helio Perviú, el diputado Jorge Difonso y los jueces de la Corte Omar Palermo y Julio Gómez.

omar palermo suprema corte.jpg Omar Palermo fue uno de los jueces de la Corte que votó a favor de seguir el jury contra Sergio Marinelli.

El Jurado de Enjuiciamiento está conformado por 7 integrantes de la Suprema Corte de Justicia, 7 la Cámara de Senadores y7 de la Cámara de Diputados.

Para que un pedido de jury avance se necesita el voto de 12 de esos 21 integrantes y para tomar una decisión al menos 11 de esos votos.

La denuncia de Romano

La denuncia acusaba que Marinelli incurrió en mal desempeño de sus funciones y presuntas faltas o delitos en el ejercicio de su cargo. Según el denunciante, el titular de Irrigación abandonó su rol de custodio del agua para actuar como un "repartidor" favoreciendo intereses económicos y políticos, violando principios jurídicos de gestión sustentable y transparencia.

Acusó su responsabilidad en el vuelco de efluentes industriales por parte de la Cervecería Quilmes al canal Caique Guaymallén; su presunta “inacción” en los casos de derrame de la Destilería YPF en Luján de Cuyo y Lunlunta y la autorización de Irrigación a AYSAM para volcar efluentes cloacales a un canal de riego.

También denunció una campaña de hostigamiento y la intervención irregular de inspecciones de cauce y la pérdida del financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Acueducto Monte Comán-La Horqueta debido a una licitación presuntamente dirigida a favorecer a una empresa en particular.

La denuncia del kirchnerismo

La otra denuncia desestimada por el Jury fue la presentada por el senador kirchnerista Félix González, quien acusó a Marinelli de mal desempeño por haber autorizado perforaciones de agua en zonas restringidas.

La acusación cuestionaba la emisión de la resolución N° 125/25, por la que el titular de Irrigación autorizó la perforación de al menos 9 pozos de agua en una zona de Agrelo en la que la propia dirección las había prohibido por dos años para preservar el recurso hídrico.

El senador alegaba en la denuncia que esas autorizaciones beneficiaron de manera arbitraria a ciertos empresarios y grupos económicos, como Cresud SAFIC (Grupo IRSA), Chimpay La Rioja S.A., y Bodega Bressia. Y que, además, la resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, impidiendo que terceros afectados pudieran oponerse.

Tanto ésta como la denuncia de Romano para que se analice el desempeño de Sergio Marinelli fueron desestimadas por amplia mayoría.