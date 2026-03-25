Después de algunos días frescos, el pronóstico meteorológico indica para este fin de semana la vuelta del calor a la provincia. Entre el sábado 28 y el lunes 30 de marzo, las temperaturas máximas podrían llegar a los 35ºC.
Mendoza y la vuelta del verano: el pronóstico muestra hasta 35ºC de máxima entre este finde y el lunes
Según portales climáticos, los días otoñales quedaron atrás. El ascenso de temperatura será gradual a partir del viernes. El día más caluroso será el lunes
Así lo muestran las proyecciones climáticas de 3 portales especializados en meteorología: Meteored, Servicio Meteorológico Nacional y Contingencias Climáticas. Así es que si habías guardado la malla y desarmado la pelopincho, la recomendación es volver a armarla. El fin de semana de calor intenso que culminará el lunes con temperaturas más cercanas al verano que a la actual estación.
El fin de semana: ascenso gradual de temperatura
El termómetro comenzará su escalada el sábado 28, con una máxima que oscilará entre los 30°C (según el Servicio Meteorológico Nacional) y los 32°C (según la Dirección de Contingencias Climáticas). Para el domingo 29, el ambiente se tornará "caluroso" con nubosidad variable y vientos leves del noreste.
Es en este punto donde las previsiones locales divergen de las nacionales: mientras Meteored y el SMN sitúan la máxima dominical en 32°C, el organismo provincial ya anticipa unos sofocantes 34°C, con alerta de inestabilidad hacia la noche en el sur de la provincia.
Al parecer, el último día fresco de la semana fue este miércoles 25 de marzo.
El lunes 30 de marzo, el día más caluroso de la semana
El lunes 30 de marzo se presenta como el día de mayor incertidumbre y calor. La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza ha emitido un pronóstico de 35°C de máxima, una cifra que se aleja considerablemente de los 31°C que prevé la plataforma Meteored. Por su parte, el SMN mantiene una postura intermedia con 33°C.
La explicación de este mini verano en medio del otoño parece tener que ver con viento del noreste, que es el que viene a terminar con los días frescos que veníamos experimentando los mendocinos.
Diferencias en las máximas según los portales climáticos
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Contingencias Climáticas (Mendoza): 35°C (inestable en el Sur).
Servicio Meteorológico Nacional: 33°C.
Meteored: 31°C.
Pese a las diferencias en las temperaturas máximas, el consenso es claro: el otoño mendocino quedará en pausa durante los próximos cinco días, dando paso a la vuelta de las ojotas, pero esta vez, sin medias.