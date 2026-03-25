Mendoza y la vuelta del verano: el pronóstico muestra hasta 35ºC de máxima entre este finde y el lunes

Es en este punto donde las previsiones locales divergen de las nacionales: mientras Meteored y el SMN sitúan la máxima dominical en 32°C, el organismo provincial ya anticipa unos sofocantes 34°C, con alerta de inestabilidad hacia la noche en el sur de la provincia.

Al parecer, el último día fresco de la semana fue este miércoles 25 de marzo.

El lunes 30 de marzo, el día más caluroso de la semana

El lunes 30 de marzo se presenta como el día de mayor incertidumbre y calor. La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza ha emitido un pronóstico de 35°C de máxima, una cifra que se aleja considerablemente de los 31°C que prevé la plataforma Meteored. Por su parte, el SMN mantiene una postura intermedia con 33°C.

La explicación de este mini verano en medio del otoño parece tener que ver con viento del noreste, que es el que viene a terminar con los días frescos que veníamos experimentando los mendocinos.

Diferencias en las máximas según los portales climáticos

Contingencias Climáticas (Mendoza): 35°C (inestable en el Sur).

Servicio Meteorológico Nacional: 33°C.

Meteored: 31°C.

Pese a las diferencias en las temperaturas máximas, el consenso es claro: el otoño mendocino quedará en pausa durante los próximos cinco días, dando paso a la vuelta de las ojotas, pero esta vez, sin medias.