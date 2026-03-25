¿Por qué Japón importa pescado si es una de las mayores potencias pesqueras del mundo?

Este descenso no se debe a un solo factor, sino a una combinación compleja. Por un lado, los stocks de peces dentro de las aguas territoriales de Japón han disminuido, consecuencia del cambio climático, la sobrepesca de años anteriores y variaciones en las condiciones oceánicas que han alterado la distribución de especies tradicionalmente explotadas.

Japón, pescado (2)

Más allá del cambio climático, las razones de por qué Japón importa pescado

La Agencia de Pesca de Japón reconoció por primera vez el impacto directo del cambio climático en las poblaciones de peces en su Libro Blanco de Pesca de 2018. El aumento de las temperaturas del océano está alterando permanentemente la distribución de las especies marinas, con consecuencias duraderas para la industria pesquera.

Japón sigue siendo uno de los mayores consumidores de productos marinos del mundo, aunque el consumo per cápita ha ido disminuyendo con el tiempo debido, entre otras razones, a cambios en los hábitos alimentarios de las nuevas generaciones y a un aumento en el consumo de carnes y otros alimentos. No obstante, la popularidad de platos tradicionales mantiene una demanda significativa de pescado de calidad, y no siempre las capturas domésticas pueden satisfacer ese nivel de consumo.

La pesca japonesa tradicional se ha centrado durante mucho tiempo en especies como el bonito, el jurel o el jurel saury, pero muchas de estas poblaciones han fluctuado o disminuido, lo que hace que ciertas variedades de pescado ya no estén tan disponibles localmente. Además, los consumidores japoneses demandan productos que no son abundantes en aguas nacionales, como salmón, trucha o ciertos mariscos de alto valor, que se importan desde regiones como Chile, Noruega o Estados Unidos para satisfacer el mercado.

Otra dimensión es la calidad y el precio. Aunque Japón es famoso por su pescado fresco, no todo lo capturado en el país llega al mercado interno listo para consumo. A veces, piezas de menor tamaño o calidad son destinadas a otros usos industriales o procesados de forma diferente, mientras que el mercado prefiere importaciones específicas que cumplan con estándares particulares de tamaño, textura o sabor.