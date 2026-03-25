No es mala suerte: Qué es el Gualicho y cómo se manifiesta según la leyenda

gualicho En la actualidad se relaciona hacer un gualicho con hacer una brujería.

Cómo era el Gualicho

Según la leyenda, muchas veces se podía encontrar este espíritu en aquellos árboles que están solos en pleno campo. A pesar de ser un espíritu con maldad, la creencia decía que no atacaba a cualquier persona, solamente a aquellos que no respetaban la naturaleza o no le rendían tributo a este ser cuando pasaban por los lugares donde habitaba.

En cuanto a su aparición, en esto también difiere de otras leyendas que hablan de seres sobrenaturales, ya que este no se mostraba como una persona, sino como una fuerza invisible que se pega a las personas, aunque la creencia también indica que se podía mostrar en forma de pequeño remolino en la tierra, de enfermedades súbitas o como una sombra alta y deforme.

Fue el tiempo el que se encargó de transformar a este espíritu en un hechizo y pasar a nombrar Gualicho al deseo de alguien que le tiene envidia a otra persona o que quiere perjudicarla, y la única forma de quitarlo es a través de un curandero, según la leyenda.