No es mala suerte: Qué es el Gualicho y cómo se manifiesta según la leyenda

El Gualicho, al contrario de lo que muchos piensan, no es que una persona tenga mala suerte. Su origen es mucho más escabroso y terrorífico y viene desde la existencia de los pueblos Tehuelches, en una leyenda que también pasó por los mapuches.
En la actualidad, un Gualicho se relaciona con la mala suerte o, para aquellos que creen, en una especie de brujería hecha contra una persona. Sin embargo, ambas creencias están un poco alejadas de la leyenda inicial de lo que significa un Gualicho.
Y es que un Gualicho no es una acción o una situación, un Gualicho es un un Dios del Mal, un espíritu o genio maléfico que usaba las sombras para resguardarse, principalmente en lugares en los que había cuevas.
Cómo era el Gualicho
Según la leyenda, muchas veces se podía encontrar este espíritu en aquellos árboles que están solos en pleno campo. A pesar de ser un espíritu con maldad, la creencia decía que no atacaba a cualquier persona, solamente a aquellos que no respetaban la naturaleza o no le rendían tributo a este ser cuando pasaban por los lugares donde habitaba.
En cuanto a su aparición, en esto también difiere de otras leyendas que hablan de seres sobrenaturales, ya que este no se mostraba como una persona, sino como una fuerza invisible que se pega a las personas, aunque la creencia también indica que se podía mostrar en forma de pequeño remolino en la tierra, de enfermedades súbitas o como una sombra alta y deforme.
Fue el tiempo el que se encargó de transformar a este espíritu en un hechizo y pasar a nombrar Gualicho al deseo de alguien que le tiene envidia a otra persona o que quiere perjudicarla, y la única forma de quitarlo es a través de un curandero, según la leyenda.