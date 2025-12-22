Un antiminero adimitió en la Justicia que participó del escrache a la hermana de Cornejo

Ante esa actitud, el juez actuante Leandro Passerini, aceptó su propuesta entendiendo que era "una respuesta legalmente válida, socialmente útil y preventivamente eficaz, que satisface los intereses de la comunidad, promueve la responsabilización del señalado como autor del hecho", según su fallo.

Asimismo le fijó al manifestante un plazo límite del 29 de diciembre para hacer efectiva la donación que ofreció.

"Lo que hicieron en la casa de mi hermana no está bien"

Este lunes, Alfredo Cornejo dio una extensa entrevista a Radio Nihuil y en medio de la nota se refirió a los manifestantes que están en contra del desarrollo minero.

Alfredo Cornejo en radio nihuil Alfredo Cornejo criticó la violenta manifestación que protagonizó un escrache en la casa de una de sus hermanas, casada con un diputado provincial, en San Carlos.

Allí puso el foco en lo que padeció una de sus hermanas cuando aquel grupo de antimineros le montó un escrache en su casa de San Carlos.

"Lo que hicieron en la casa de mi hermana no está bien, y lo que hicieron en la casa de un diputado en Alvear, José Vilches, tampoco está bien. Como tampoco estaría bien ir a la casa de un antiminero para escracharlo", marcó y recalcó la carente información de los manifestantes: "Escracharon al diputado Torres (su cuñado) por haber votado la DIA de San Jorge, cuando el diputado votó en contra de que se reformara la Ley 7.722 (en el 2019) y ahora votó San Jorge porque cumple con la Ley 7.722".

Cómo fue el escrache que sufrió la hermana del gobernador

El viernes 12 un grupo de violentos antimineros que se habían reunido en la terminal de ómnibus de San Carlos decidió escrachar al diputado Mauricio Torres en su casa de la Villa de San Carlos. Lo hicieron reprochándole que hubiera votado a favor la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino.

Una vez en su casa, unos 50 manifestantes comenzaron a insultar a los gritos al legislador que en ese momento no se encontraba en su vivienda.

Sí estaban su esposa, hermana del gobernador Alfredo Cornejo, y su hija, quienes ante la horda de manifestantes y la escalada de violencia en los insultos y gritos, decidieron refugiarse en el baño de la casa y apagar las luces de la vivienda.

"Todo podía pasar" admitió tras el hecho el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas en un video en el que criticó la violencia con la que actuaron esos manifestantes y les aclaró: "En mi rol como intendente, a mi no me van a encontrar en esos grupos violentos, que después de una reunión encaran un escrache, generando miedo no sólo en el escrachado sino también en los vecinos del barrio. Yo voy a ser el garante de la paz en San Carlos", afirmó Morillas.