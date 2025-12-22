El viernes 12 de este mes un grupo de unos 50 antimineros acudió a escrachar la casa del diputado sancarlino Mauricio Torres, quien está casado con una de las hermanas del gobernador Alfredo Cornejo. Si bien, ni el diputado ni su familia decidieron denunciar el hecho, la Justicia actuó de oficio y en las últimas horas identificó a uno de esos violentos manifestantes que aquel día asedió la vivienda de la Villa de San Carlos.
Un antiminero adimitió en la Justicia que participó del escrache a la hermana de Cornejo
El manifestante participó de un escrache en San Carlos. Acordóa con la Justicia donar 10 cajas de leche al Banco de Alimentos del Valle de Uco
Según la información que proporcionó el Juzgado de Paz de La Consulta, se trató de Jesús Victoriano Domínguez, quien admitió en sede judicial su participación en aquel escrache. A él se le atribuyó la contravención de haber alterado el orden público y la tranquilidad social.
El hombre, que se abstuvo de declarar y no tendría antecedentes, ofreció al juez actuante pagar un resarcimiento, y puntualmente planteó donar 10 cajas de leche al Banco de Alimentos del Valle de Uco.
Ante esa actitud, el juez actuante Leandro Passerini, aceptó su propuesta entendiendo que era "una respuesta legalmente válida, socialmente útil y preventivamente eficaz, que satisface los intereses de la comunidad, promueve la responsabilización del señalado como autor del hecho", según su fallo.
Asimismo le fijó al manifestante un plazo límite del 29 de diciembre para hacer efectiva la donación que ofreció.
"Lo que hicieron en la casa de mi hermana no está bien"
Este lunes, Alfredo Cornejo dio una extensa entrevista a Radio Nihuil y en medio de la nota se refirió a los manifestantes que están en contra del desarrollo minero.
Allí puso el foco en lo que padeció una de sus hermanas cuando aquel grupo de antimineros le montó un escrache en su casa de San Carlos.
"Lo que hicieron en la casa de mi hermana no está bien, y lo que hicieron en la casa de un diputado en Alvear, José Vilches, tampoco está bien. Como tampoco estaría bien ir a la casa de un antiminero para escracharlo", marcó y recalcó la carente información de los manifestantes: "Escracharon al diputado Torres (su cuñado) por haber votado la DIA de San Jorge, cuando el diputado votó en contra de que se reformara la Ley 7.722 (en el 2019) y ahora votó San Jorge porque cumple con la Ley 7.722".
Cómo fue el escrache que sufrió la hermana del gobernador
El viernes 12 un grupo de violentos antimineros que se habían reunido en la terminal de ómnibus de San Carlos decidió escrachar al diputado Mauricio Torres en su casa de la Villa de San Carlos. Lo hicieron reprochándole que hubiera votado a favor la Declaración de Impacto Ambiental de PSJ Cobre Mendocino.
Una vez en su casa, unos 50 manifestantes comenzaron a insultar a los gritos al legislador que en ese momento no se encontraba en su vivienda.
Sí estaban su esposa, hermana del gobernador Alfredo Cornejo, y su hija, quienes ante la horda de manifestantes y la escalada de violencia en los insultos y gritos, decidieron refugiarse en el baño de la casa y apagar las luces de la vivienda.
"Todo podía pasar" admitió tras el hecho el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas en un video en el que criticó la violencia con la que actuaron esos manifestantes y les aclaró: "En mi rol como intendente, a mi no me van a encontrar en esos grupos violentos, que después de una reunión encaran un escrache, generando miedo no sólo en el escrachado sino también en los vecinos del barrio. Yo voy a ser el garante de la paz en San Carlos", afirmó Morillas.