Por la conciliación obligatoria se levantó el paro de controladores aéreos que iba a afectar vuelos en Mendoza

Controladores aereos6.jpeg Fue dictada la conciliación para evitar el paro de los controladores aéreos. Axel Lloret /Diario UNO

El conflicto de los controladores aéreos

El conflicto entre Atepsa (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación), el gremio que agrupa a los controladores de tránsito aéreo, y EANA es de índole salarial.

Los trabajadores reclamaban una recomposición de haberes acorde con la inflación, argumentando una pérdida del poder adquisitivo durante el año en curso. Ante la falta de acuerdo en las mesas de negociación paritarias, el gremio decidió escalar el conflicto mediante lo que denominaron, "medidas legítimas de acción gremial".

A diferencia de un paro total, los controladores aéreos decidieron aplicar interrupciones intermitentes. Durante estas franjas, se suspenden las autorizaciones de despegue, aunque siempre se garantizaron los aterrizajes y la atención de vuelos sanitarios o de emergencia por razones de seguridad operacional.

El plan de lucha diseñado por Atepsa era escalonado y afectaba días críticos de diciembre. El cronograma que ha quedado sin efecto tras la conciliación obligatoria abarcaba desde el 17 hasta el 29 de diciembre, afectando distintos tipos de aviación (comercial, ejecutiva y general) en bloques horarios rotativos.

Jurídicamente, el dictado de la conciliación obligatoria retrotrae la situación al estado anterior al conflicto, lo que obliga al gremio a levantar todas las medidas de fuerza y prestar servicios normalmente y a la empresa a abstenerse de tomar represalias y a sentarse a negociar.

De esta manera se abre un período de 15 días hábiles de negociación forzosa bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo.