Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados este martes en Mendoza

Este martes, en la previa de los festejos navideños, se llevará a cabo la tercera jornada de paro de los controladores aéreos en todos los aeropuertos del país, una medida que volverá a impactar en la operatoria aérea y afectará a una docena de vuelos en Mendoza durante la franja de la tarde y la noche.
Las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada y se extenderán hasta fin de mes, con alcance sobre vuelos nacionales e internacionales. El plan de lucha es impulsado por los controladores aéreos nucleados en ATEPSA, que reclaman mejoras salariales a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El conflicto se reactivó tras un esquema similar aplicado en noviembre y retomado la semana pasada, con ceses de actividades los miércoles y jueves, que derivaron en demoras y cancelaciones de vuelos y afectaron a miles de pasajeros en todo el país.
Vuelos afectados en Mendoza
Durante la jornada de este martes por la tarde, en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli se verán comprometidos los siguientes vuelos:
Partidas:
- Ezeiza (Aerolíneas Argentinas)
- Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)
- Bariloche (JetSmart)
- Ezeiza (Flybondi)
- Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)
- Aeroparque (Flybondi)
Arribos:
- Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)
- Córdoba (Aerolíneas Argentinas)
- Aeroparque (JetSmart)
- Aeroparque (Flybondi)
- Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)
- Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)
- Aeroparque (Flybondi)
- Salta (JetSmart)
Vuelos afectados, reclamos gremiales y conflicto judicial
ATEPSA defiende la legitimidad de las medidas de fuerza y sostiene que el conflicto se origina en la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
La disputa ingresó la semana pasada en una instancia judicial, luego de que EANA denunciara al gremio. El juez federal Daniel Eduardo Rafecas deberá determinar si las acciones de protesta en las torres de control constituyen un delito contra la seguridad pública o si se encuadran en el ejercicio del derecho sindical. En ese marco, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre de 2025 continúa sujeta a la resolución del conflicto.
Cronograma de medidas de fuerza de los controladores aéreos
- Martes 23 de diciembre: de 19 a 22, vuelos nacionales.
- Sábado 27 de diciembre: de 14 a 17, vuelos internacionales.
- Lunes 29 de diciembre: de 8 a 11, afectación total de la aviación.