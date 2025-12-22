Paro de controladores aéreos: los vuelos afectados este martes en Mendoza

el-gremio-de-controladores-aereos-no-llego-a-un-acuerdo-con-el-gobierno-y-ratifico-el-cronograma-de-paros-foto-reutersagustin-marcarian-SMNMWY6DNSZMZBLB5RTB2WO2ZA

Vuelos afectados en Mendoza

Durante la jornada de este martes por la tarde, en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli se verán comprometidos los siguientes vuelos:

Partidas:

Ezeiza (Aerolíneas Argentinas)

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Bariloche (JetSmart)

Ezeiza (Flybondi)

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Aeroparque (Flybondi)

Arribos:

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Córdoba (Aerolíneas Argentinas)

Aeroparque (JetSmart)

Aeroparque (Flybondi)

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Aeroparque (Aerolíneas Argentinas)

Aeroparque (Flybondi)

Salta (JetSmart)

Vuelos afectados, reclamos gremiales y conflicto judicial

ATEPSA defiende la legitimidad de las medidas de fuerza y sostiene que el conflicto se origina en la ruptura de los canales de diálogo, el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, despidos recientes y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

La disputa ingresó la semana pasada en una instancia judicial, luego de que EANA denunciara al gremio. El juez federal Daniel Eduardo Rafecas deberá determinar si las acciones de protesta en las torres de control constituyen un delito contra la seguridad pública o si se encuadran en el ejercicio del derecho sindical. En ese marco, la previsibilidad del transporte aéreo para el cierre de 2025 continúa sujeta a la resolución del conflicto.

Cronograma de medidas de fuerza de los controladores aéreos