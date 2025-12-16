Vuelos en jaque: este miércoles comienzan los paros de los controladores aéreos con afectación en Mendoza

Partidas:

JetSMart (Aeroparque)

Aerolíneas Argentinas (Salta)

Aerolíneas Argentinas (Córdoba)

Flybondi (Ezeiza)

Arribos:

Flybondi (Buenos Aires)

Andes (Ezeiza)

JetSmart (Aeroparque)

Aerolíneas Argentinas (Salta)

Controladores Aéreos Vuelos diciembre

Atepsa aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues de aeronaves, lo que implica la restricción de autorizaciones en tierra y la no recepción ni transmisión de planes de vuelos durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Vuelos, paritarias y reclamos

Las medidas de fuerza de los controladores aéreos se profundizan luego del fracaso de las negociaciones con la empresa estatal (EANA). Durante noviembre, Atepsa ya había llevado adelante interrupciones en la operación que impactaron en la aviación de carga y denunció el incumplimiento de acuerdos previamente firmados. Ante la falta de respuestas, el sindicato resolvió avanzar con un nuevo plan de acción.

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de los trabajadores, sino también frente a la grave situación operativa que venimos denunciando. Ambas cuestiones siguen sin respuestas”, señalaron desde Atepsa en un comunicado.

Paro de controladores aéreos El gremio de los controladores aéreos amenazan con profundizar las medidas de fuerza.

Entre los principales reclamos del gremio se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, la revisión de los montos correspondientes a refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria. Según indicaron, estos planteos fueron realizados hace más de tres meses sin obtener respuestas.

Vuelos en peligro: el cronograma de paros de los controladores aéreos

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

controladores aereos aeronauticos.jpg Hasta el 29 de diciembre se extenderá el paro de controladores aéreos.

"Voluntad de diálogo y audiencia en Trabajo"

Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y de continuar con las negociaciones. Desde la empresa señalaron que “ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante” y sostuvieron que, hasta tanto no concluyan las reuniones, no hay definiciones confirmadas.

La Secretaría de Trabajo de la Nación llamó a una audiencia para este miércoles a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pasajeros.