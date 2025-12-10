Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos con 25% de descuento y cuotas: destinos y fechas disponibles

Aerolíneas Argentinas.jpg La condición para aprovechar el 25% off en pasajes es volar a los destinos incluídos en la promoción del 1 de marzo al 15 de junio del 2026

Para viajar a destinos dentro del país, quienes saquen sus pasajes antes del domingo podrán volar del 1 de marzo al 15 de junio de 2026. Quienes deseen tener más información, pueden obtenerla a través de la web de la compañía.

Vuelos de cabotaje: Mendoza, con más frecuencias

En el mercado de cabotaje, Aerolíneas Argentinas reforzará rutas troncales desde Buenos Aires, con una operación ampliada. Dentro de ese segmento, Mendoza es una de las provincias con mayor conectividad, gracias a sus 60 frecuencias semanales a la Capital Federal.

De hecho, la provincia es la tercera con más vuelos hacia y desde Buenos Aires, detrás de Córdoba (69) y Bariloche (63), y por encima de las 51 de Ushuaia, 45 de Iguazú, 40 de El Calafate, 38 de Salta, 36 de Tucumán y 32 de Mar del Plata.

Pero además, la aerolínea también promete incrementar la oferta a Comodoro Rivadavia, Neuquén, Rosario, Jujuy, Bahía Blanca y Trelew.

Vuelos internacionales con 25% de descuento

En cuanto a vuelos internacionales, los destinos incluidos en los descuentos están entre los más buscados para vacacionar: Caribe y Miami. Además de países de Sudamérica.

Para los viajes a destinos caribeños como Cancún, Punta Cana y Aruba, la condición es viajar desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo de 2026. Y si la elección es Miami, entre el 1 de marzo y el 20 de mayo próximos.

Entre los países sudamericanos, los viajeros pueden aprovechar el 25% off para volar a las playas de Brasil, y también a Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Bolivia.

Actualmente la empresa vuela a 37 destinos nacionales y 22 internacionales. Recientemente Aerolíneas Argentinas anunció su primer plan de inversión financiado con fondos propios, que implica la incorporación de 18 nuevos aviones mediante leasing.