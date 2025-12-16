El Senado le dio media sanción al proyecto que habilita denuncias viales con videos caseros

Casi todas las semanas trascienden imágenes de camo Con ello, queda más cerca la posibilidad de que en el corto plazo se puedan enviar denuncias a través de WhatsApp, mostrando la infracción que pueda haber cometido otra persona.

Los datos de la fatalidad vial en Mendoza marcan que el 60% de los accidentes ocurren por negligencias de algún conductor. Con la idea de prevenir esos accidentes el senador del PRO Germán Vicchi y la ministra de Seguridad Mercedes Rus gestaron un proyecto que busca incentivar que cualquier persona pueda denunciar infracciones viales con videos caseros.