El Senado le dio media sanción al proyecto que habilita denuncias viales con videos caseros

El Senado de Mendoza dio media sanción este martes al proyecto que habilita a cualquier ciudadano a denunciar infracciones viales a través de videos caseros tomados, por ejemplo, a través de teléfonos celulares.
Con ello, queda más cerca la posibilidad de que en el corto plazo se puedan enviar denuncias a través de WhatsApp, mostrando la infracción que pueda haber cometido otra persona.
Los datos de la fatalidad vial en Mendoza marcan que el 60% de los accidentes ocurren por negligencias de algún conductor. Con la idea de prevenir esos accidentes el senador del PRO Germán Vicchi y la ministra de Seguridad Mercedes Rus gestaron un proyecto que busca incentivar que cualquier persona pueda denunciar infracciones viales con videos caseros.
Para eso se va a modificar un artículo de la ley de Tránsito y esa nueva alianza política tuvo los números para darle la media sanción en el Senado.
La idea es que cualquier persona que pudo haber captado una infracción vial pueda enviar ese video a los municipios o al Ministerio de Seguridad, ya sea mediante la web o a través de WhatsApp y será la autoridad de aplicación quien corrobore que el material enviado corresponda a la provincia y no tenga indicios de falsedad.
