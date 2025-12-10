Senadores de la comisión de la Legislación y Asuntos Constitucionales dieron este miércoles despacho favorable a un proyecto que busca incorporar como evidencia las imágenes y videos que actualmente sacan conductores a otros que están cometiendo infracciones viales.
El Senado avanza con un proyecto para denunciar infracciones viales con fotos o videos de ciudadanos
El proyecto habilita un canal digital con página web y WhatsApp gestionado por Seguridad y municipios. El material deberá ser verificado antes de derivarse a juzgados
La iniciativa que ahora pasará al recinto propone habilitar un canal digital oficial, gestionado por el Ministerio de Seguridad y cada municipio, a través de una página web y un número de WhatsApp. Ese material ingresará como una comunicación ciudadana y no como una denuncia en términos estrictos.
La autenticidad de la información aportada debe ser verificada y complementada por el Ministerio de Seguridad, que a su vez, evaluará si es posible obtener datos como patente, ubicación, día y hora, de acuerdo al proyecto. De ser necesario, tendrán la facultad de consultar al remitente para confirmar si fue testigo de la situación o es una imagen o video sacada de redes sociales.
Con los elementos verificados, Seguridad elaborará un informe preventivo que será derivado al juzgado vial correspondiente, el cual deberá evaluar si corresponde avanzar con una sanción, tal como ocurre con cualquier acta de infracción. Cada municipio tendrá que labrar el acta y remitirla al juez de tránsito en un plazo de 48 horas.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado es presidida por el senador radical Walther Marcolini y el proyecto es impulsado por Germán Vicchi junto a los senadores Ariel Pringles, Flavia Manoni, Gabriel Pradines, Martín Rostand y Valentín González, todos de La Unión Mendocina.
¿Qué pasa con las denuncias falsas?
La iniciativa prevé el caso de que alguien utilice este mecanismo maliciosamente o entregue material adulterado (por ejemplo con Inteligencia Artificial), en ese caso, si descubren a la persona, el Ministerio de Seguridad lo comunicará al Ministerio Público Fiscal para la formación de una compulsa penal.
¿Por qué se prevé esta posibilidad? Es que, también hay un incentivo para quienes realicen una comunicación que derive en un expediente vial y una sanción. Será un descuento adicional del 10% en el impuesto automotor del año siguiente, siempre que no registren deudas ni inhibiciones. Para los contribuyentes que no tributen el automotor, el beneficio se trasladará a otros impuestos provinciales.
La ministra de Seguridad brindó su punto de vista
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue invitada a la reunión de comisión y explicó que el punto de partida del proyecto es una realidad que ya existe: la ciudadanía filma, documenta y difunde infracciones graves que ocurren en rutas y calles de la provincia.
Recordó además casos recientes difundidos en redes sociales y remarcó que una parte importante de los accidentes con víctimas fatales está asociada a conductas negligentes que suelen minimizarse, pero que constituyen riesgos concretos y recurrentes.
Según datos nacionales citados por la ministra, el 60% de los siniestros mortales se produce por negligencias al volante, mientras que la incidencia del alcohol es sensiblemente menor en la estadística actual.
Rus señaló que el Estado refuerza controles de manera permanente, incluso con la incorporación de nuevas herramientas de comunicación que mejoraron la coordinación entre fuerzas, especialmente en zonas complejas donde históricamente se dificultaba actuar frente a un aviso de emergencia. Sin embargo, subrayó que hay puntos del territorio donde es imposible mantener controles fijos sin generar mayores complicaciones operativas.
Para Rus, es bueno sumar "los ojos de la ciudadanía"
En este sentido, valoró la posibilidad de sumar “los ojos de la ciudadanía” como un aporte complementario y estratégico, no solo para captar casos que de otro modo no llegan al sistema, sino también para impulsar un cambio cultural que fortalezca la corresponsabilidad social en materia vial.
Además, celebró el proyecto impulsado por Vicchi, ya que brinda un encuadre legal a las filmaciones que ya circulan en redes y que, en muchos casos, no llegan a constituir una denuncia formal.
Explicó que, tras evaluarlo con el equipo del Ministerio, se definió que la figura más adecuada es incorporarlo en el capítulo de procedimiento de la Ley de Tránsito, en lugar de hacerlo en la norma de videovigilancia, dado que se trata de una noticia de infracción y no de un sistema de cámaras oficial.