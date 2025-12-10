El Senado avanza con un proyecto para denunciar infracciones viales con fotos o videos de ciudadanos

Con los elementos verificados, Seguridad elaborará un informe preventivo que será derivado al juzgado vial correspondiente, el cual deberá evaluar si corresponde avanzar con una sanción, tal como ocurre con cualquier acta de infracción. Cada municipio tendrá que labrar el acta y remitirla al juez de tránsito en un plazo de 48 horas.

La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado es presidida por el senador radical Walther Marcolini y el proyecto es impulsado por Germán Vicchi junto a los senadores Ariel Pringles, Flavia Manoni, Gabriel Pradines, Martín Rostand y Valentín González, todos de La Unión Mendocina.

¿Qué pasa con las denuncias falsas?

La iniciativa prevé el caso de que alguien utilice este mecanismo maliciosamente o entregue material adulterado (por ejemplo con Inteligencia Artificial), en ese caso, si descubren a la persona, el Ministerio de Seguridad lo comunicará al Ministerio Público Fiscal para la formación de una compulsa penal.

Germán Vicchi Senado.jpg Germán Vicchi, de La Unión Mendocina, el senador que impulsa el proyecto para que los ciudadanos puedan denunciar infracciones viales por fotos o videos.

¿Por qué se prevé esta posibilidad? Es que, también hay un incentivo para quienes realicen una comunicación que derive en un expediente vial y una sanción. Será un descuento adicional del 10% en el impuesto automotor del año siguiente, siempre que no registren deudas ni inhibiciones. Para los contribuyentes que no tributen el automotor, el beneficio se trasladará a otros impuestos provinciales.

La ministra de Seguridad brindó su punto de vista

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, fue invitada a la reunión de comisión y explicó que el punto de partida del proyecto es una realidad que ya existe: la ciudadanía filma, documenta y difunde infracciones graves que ocurren en rutas y calles de la provincia.

Recordó además casos recientes difundidos en redes sociales y remarcó que una parte importante de los accidentes con víctimas fatales está asociada a conductas negligentes que suelen minimizarse, pero que constituyen riesgos concretos y recurrentes.

Según datos nacionales citados por la ministra, el 60% de los siniestros mortales se produce por negligencias al volante, mientras que la incidencia del alcohol es sensiblemente menor en la estadística actual.

Mercedes Rus La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, apoyó la iniciativa de La Unión Mendocina.

Rus señaló que el Estado refuerza controles de manera permanente, incluso con la incorporación de nuevas herramientas de comunicación que mejoraron la coordinación entre fuerzas, especialmente en zonas complejas donde históricamente se dificultaba actuar frente a un aviso de emergencia. Sin embargo, subrayó que hay puntos del territorio donde es imposible mantener controles fijos sin generar mayores complicaciones operativas.

Para Rus, es bueno sumar "los ojos de la ciudadanía"

En este sentido, valoró la posibilidad de sumar “los ojos de la ciudadanía” como un aporte complementario y estratégico, no solo para captar casos que de otro modo no llegan al sistema, sino también para impulsar un cambio cultural que fortalezca la corresponsabilidad social en materia vial.

Además, celebró el proyecto impulsado por Vicchi, ya que brinda un encuadre legal a las filmaciones que ya circulan en redes y que, en muchos casos, no llegan a constituir una denuncia formal.

Explicó que, tras evaluarlo con el equipo del Ministerio, se definió que la figura más adecuada es incorporarlo en el capítulo de procedimiento de la Ley de Tránsito, en lugar de hacerlo en la norma de videovigilancia, dado que se trata de una noticia de infracción y no de un sistema de cámaras oficial.