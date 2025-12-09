El Senado provincial ascendió a Fiscales de Cámara Penal a 2 fiscales de Homicidios y Tránsito

gustavo pirrello Gustavo Pirrello deja Homicidios para ser Fiscal de Cámara Penal.

Durante la audiencia pública del Senado, la postulación de Gustavo Pirrello recibió 747 adhesiones y 1 impugnación. Ingresó al Ministerio Público Fiscal en 2007 en la Oficina Fiscal 9 de Villa Nueva, Guaymallén. Luego, fue fiscal de instrucción, fiscal Penal de Menores y fiscal en Capital. En 2016 se integró a la Unidad Fiscal de Homicidios, donde ha trabajado en casos de alto impacto público.

En el caso de Fernando Giunta, en el Senado provincial se recibieron 545 avales y 7 impugnaciones a la postulación de Fiscal de Cámara Penal.

fernando giunta Fernando Giunta, nuevo Fiscal de Cámara Penal.

Uno de los casos más actuales a su cargo es la investigación por la muerte de Fausto Morcos, de 13 años, frente al Parque San Martín, por lo cual ha sido imputada María Albina Molina, de 82 años, conductora de un automóvil.

Los nuevos Fiscales de Cámara en lo Penal se sumarán al equipo del titular del Ministerio Público Fiscal y jefe de los fiscales, Alejandro Gullé.

Las vacantes que Pirrello y Giunta dejan ahora en las Unidades Fiscales de Homicidios y Tránsito deberán ser cubiertas por postulantes que rindan exámenes de oposición y antecedentes en el Consejo de la Magistratura de Mendoza.

Más adelante en el proceso, será el gobernador Alfredo Cornejo -tal como establece la Constitución- quien postule ante el Senado a los elegidos para que trate las postulaciones y las vote en sesiones secretas.