Por la muerte de Fausto en el Parque, el fiscal pidió la prisión preventiva de la mujer de 82 años

fausto morcos tragedia parque san martin Fausto Morcos García, de 13 años, falleció el 1 de noviembre frente al Parque San Martín.

Para la Fiscalía, ambos delitos están agravados por el hecho de que la mujer "pasó con el semáforo en rojo".

Qué significa la prisión preventiva en la tragedia del Parque San Martín

La Fiscalía le advirtió al Juzgado Penal Colegiado interviniente que "restan producir en la causa judicial que tiene como imputada a la mujer de 82 años, diversas pruebas testimoniales de testigos presenciales y un peritaje que ya ha sido ordenado".

El pedido de prisión preventiva quiere decir que para el fiscal Fernando Giunta, la conductora de 82 años podría obstruir la investigación y hasta ponerla en riesgo con algunas acciones, como la fuga.

De ahí la solicitud de esta medida que es temporal y que el Juzgado Penal Colegiado interviniente podrá dictar o no, siempre de acuerdo a la decisión del magistrado. Sería Dolores Ramón.

Fausto, Julián y la tragedia del Parque

Fausto Morcos García falleció y su amigo Julián Guzzo salió herido del accidente ocurrido el sábado 1 de noviembre al mediodía en Boulogne Sur Mer y Clark de Ciudad, frente al Parque San Martín.

La conductora, María Amelia Albina Molina -quien circulaba en el automóvil de un hijo- quedó en shock, según testigos que declararon en la Fiscalía de Tránsito.

Para la familia de Fausto, "no se trató de un accidente".

despedida fausto morcos santuario lugar accidente 3 Un santuario para Fausto Morcos en el lugar del accidente.

Desde el entorno de la imputada prefieren hacer silencio "por respeto a la familia de los chicos" y para "permitir que la Fiscalía haga su trabajo".

La tragedia enlutó al CUC, donde -además, la madre de Fausto es docente, y este lunes, al cumplirse un mes, hubo repercusiones públicas y en las redes sociales. Y el pedido de justicia.

Este martes, al filo del vencimiento de los plazos procesales, el fiscal Giunta pidió la prisión preventiva de la conductora de 82 años, quien está presa en su casa con tobillera electrónica, aunque advirtió de que la totalidad de las pruebas no ha sido producida.

Esos informes -testimonios y peritajes- serán determinantes para el avance y clausura de la pesquisa penal, más allá de cómo deba afrontar la mujer los tiempos que se vienen.