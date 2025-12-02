A un mes de la tragedia en el Parque San Martín, el CUC recordó a Fausto y pidió justicia

"Hoy, especialmente, traemos a nuestro corazón al querido Fausto y lo evocamos con el mismo amor que nos acompaña cada día en que compartimos su recuerdo", expresaron desde la comunidad educativa donde también el chico jugaba al futsal.

despedida fausto morcos santuario lugar accidente El santuario que realizó la madre de Fausto en el lugar del accidente. Foto: Diario UNO/Natalia Sosa Abagianos

Y completaron:

"Tu sonrisa, tu respeto y tu solidaridad siguen iluminando este acto de amor que, día a día, construye tu memoria. Gracias por habernos permitido ser -y seguir siendo- tu comunidad cuquera.

Acompañamos el pedido de justicia de la familia de Fausto y reafirmamos que la toma de conciencia frente al volante debe ser una prioridad para toda la sociedad".

El abogado de la familia aseguró que lo del Parque San Martín "no fue un accidente"

Juan Dantiacq, abogado querellante de la familia de Fausto, habló sobre los avances en la causa y coincidió con la postura del papá del chico, quien está convencido de que "no fue un accidente".

El letrado sostuvo que, según lo acreditado en la causa, la mujer de 82 años que conducía el vehículo circulaba de sur a norte mientras los jóvenes cruzaban por la senda peatonal con la luz verde habilitada, mientras que el semáforo para la conductora estaba en rojo. El abogado detalló que la mujer no frenó, atropelló a los chicos y los levantó por el aire, arrollándolos nuevamente al caer.

El letrado -que comparte la querella junto a Leticia Morcos, tía del niño muerto- subrayó que la actitud de la conductora fue de una "negligencia absoluta", no un simple error.

Explicó que si bien pasar un semáforo en rojo es un agravante, la escala penal por homicidio culposo se agrava aún más al considerar las lesiones sufridas por el otro menor, elevando la pena máxima a 10 años de prisión.

accidente-vial-parque-general-san martín- editadaaaa El accidente ocurrió el 1 de noviembre en el parque General San Martín.

En cuanto a la conducta de la imputada, Dantiacq aseguró que la mujer, quien se encuentra con prisión domiciliaria, no ha intentado comunicarse con las familias ni ha ofrecido disculpas o ayuda. Es más: dijo que la única preocupación expresada, a través de su abogado, fue solicitar la devolución del vehículo secuestrado, comprometiéndose a no repararlo debido a la pericia mecánica pendiente.

El abogado querellante también se refirió al lugar del hecho, señalando que la calle Boulogne Sur Mer, arteria del Parque General San Martín, no cuenta con onda verde. Los semáforos se cortan deliberadamente para regular el alto caudal de personas que transitan hacia el parque.

"Nosotros tenemos la teoría de que no es que la señora no vio el semáforo, porque vive a pocas cuadras y ese recorrido lo hace habitualmente, y porque tenemos testigos que la ubican frenada en un semáforo anterior, el de calle Sobremonte. Ella conocía la zona. No creo que no haya visto el semáforo", concluyó.