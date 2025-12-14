Los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un cronograma de paros que afectará vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas en medio de las fiestas navideñas y de fin de año.
Sin despegues de vuelos: los controladores aéreos amenazan con paros en medio de las Fiestas de Fin de Año
Controladores aéreos profundizaron las medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones salariales con el Estado. Afectarán los despegues de vuelos
Atepsa aclaró que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues de aeronaves, lo que implica la restricción de autorizaciones en tierra y la no recepción ni transmisión de planes de vuelos durante los horarios de paro. Quedarán exceptuadas las operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.
De esta forma en el marco de un conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) las medidas de fuerza de los controladores aéreos se profundizaran luego del fracaso de las negociaciones con la empresa estatal. Durante noviembre, Atepsa ya había llevado adelante interrupciones en la operación que impactaron en la aviación de carga y denunció el incumplimiento de acuerdos previamente firmados. Ante la falta de respuestas, el sindicato resolvió avanzar con un nuevo plan de acción.
“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de los trabajadores, sino también frente a la grave situación operativa que venimos denunciando. Ambas cuestiones siguen sin respuestas”, señalaron desde Atepsa en un comunicado.
Entre los principales reclamos del gremio se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, la revisión de los montos correspondientes a refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria. Según indicaron, estos planteos fueron realizados hace más de tres meses sin obtener respuestas.
“El constante crecimiento de las operaciones aéreas agrava una situación salarial angustiante. En violación a los principios establecidos por la OACI, los trabajadores de los servicios de navegación aérea debemos tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes ante la falta de soluciones”, advirtieron.
Vuelos en peligro: el cronograma de paros de los controladores aéreos
- Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
- Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
- Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.
- Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
- Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
"Voluntad de diálogo y audiencia en Trabajo"
Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y de continuar con las negociaciones. Desde la empresa señalaron que “ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante” y sostuvieron que, hasta tanto no concluyan las reuniones, no hay definiciones confirmadas.
En ese marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pasajeros.
Las claves del conflicto que afectará los vuelos
- Atepsa definió una serie de paros que impactarán en vuelos nacionales e internacionales durante la segunda quincena de diciembre.
- La decisión se tomó luego del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
- El gremio denunció incumplimientos de acuerdos firmados, falta de diálogo y una situación salarial “angustiante”.
- Entre los reclamos centrales figuran la reincorporación de trabajadores despedidos, la reapertura de paritarias y la resolución de más de 60 reclamos operativos.
- Las medidas afectarán únicamente a los despegues de aeronaves; quedan exceptuados los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.
- EANA sostuvo que la instancia de negociación sigue abierta y cuestionó que el sindicato diera por finalizado el diálogo de manera unilateral.
- La Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.
Fuentes: ATPESA y Agencia Noticias Argentinas