Sin despegues de vuelos: los controladores aéreos amenazan con paros en medio de las Fiestas de Fin de Año

“Desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 han mostrado una intransigencia brutal y una ausencia total de diálogo, no sólo para resolver las cuestiones salariales de los trabajadores, sino también frente a la grave situación operativa que venimos denunciando. Ambas cuestiones siguen sin respuestas”, señalaron desde Atepsa en un comunicado.

Entre los principales reclamos del gremio se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, la revisión de los montos correspondientes a refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria. Según indicaron, estos planteos fueron realizados hace más de tres meses sin obtener respuestas.

“El constante crecimiento de las operaciones aéreas agrava una situación salarial angustiante. En violación a los principios establecidos por la OACI, los trabajadores de los servicios de navegación aérea debemos tener dos o tres actividades para llegar a fin de mes ante la falta de soluciones”, advirtieron.

Vuelos en peligro: el cronograma de paros de los controladores aéreos

Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

"Voluntad de diálogo y audiencia en Trabajo"

Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y de continuar con las negociaciones. Desde la empresa señalaron que “ATEPSA intentó dar por finalizada de manera unilateral la instancia de negociación que se está llevando adelante” y sostuvieron que, hasta tanto no concluyan las reuniones, no hay definiciones confirmadas.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores afectaciones a los pasajeros.

el-gremio-de-controladores-aereos-no-llego-a-un-acuerdo-con-el-gobierno-y-ratifico-el-cronograma-de-paros-foto-na-XTWNA5GAMBCXTLLIPNGL24LK3Y Muchos vuelos se verán afectados en las próximas dos semanas por el paro de controladores aéreos.

Fuentes: ATPESA y Agencia Noticias Argentinas